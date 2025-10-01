秋老虎long stay！持續熱7天 氣象專家：菲東熱帶擾動續發展中

林老師氣象站」發文指出，由於太平洋高壓勢力仍然強盛，使得秋季冷空氣遲遲無法南下，並造成短期「回熱」現象，肇致氣溫又再度升高、連續幾天出現高溫酷熱天氣。（圖擷自臉書）

近日天氣持續高溫炎熱，氣象專家指出，受太平洋高壓勢力影響，秋季冷空氣遲遲無法南下，未來7天各地白天高溫依舊、日夜溫差增大，「秋老虎準備 long stay！」專家也提醒，在菲東海面有熱帶系統發展中，預估接下來會穿過呂宋島並於週日侵襲海南島一帶，由於南方水氣增多，包含恆春半島及花東將有局部降雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，由於太平洋高壓勢力仍然強盛，使得秋季冷空氣遲遲無法南下，並造成短期「回熱」現象，肇致氣溫又再度升高、連續幾天出現高溫酷熱天氣，昨日台北內湖更出現38.5度高溫、日夜溫差增大的現象。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」表示，今起至未來7天，各地白天高溫依舊、日夜溫差增大，尤其在沒下雨時，高溫竄升更快；東半部高溫上探29至34度，西半部高溫在33至37度之間。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至下週二（1至7日，包括中秋連假）受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑，午後局部山區偶有短暫降雨的機率。週五、六（3、4日）熱帶系統通過呂宋島、廣東海面，南方水氣增多，將為恆春半島及花東帶來一些局部降雨的機率。

吳德榮表示，根據最新美國模式顯示，熱帶系統從菲律賓東方海面發展，偏西北西，將穿過呂宋島，並於5日侵襲海南島北側、雷州半島一帶，之後會再進入廣西、越南北部。根據歐洲模式模擬顯示，7日台灣東方海面則另有一熱帶擾動，將向西逼近，不過目前各國模式模擬差異很大，應持續觀察。

吳德榮指出，根據最新美國模式顯示，熱帶系統從菲律賓東方海面發展，偏西北西，將穿過呂宋島，並於5日侵襲海南島北側、雷州半島一帶，之後會再進入廣西、越南北部。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法