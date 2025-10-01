10/01 各報重點新聞一覽

華盛頓郵報九月廿九日發表長篇調查報導，披露有幫派背景的中華統一促進黨（統促黨），在台灣為北京宣傳、招募中國間諜，而且擁有大批槍械。（資料照）

自由時報

自由日日Shoot》華郵調查揭密 統促黨涉在台募間諜、囤軍火 美前官員批台輕懲 難嚇阻間諜

華盛頓郵報九月廿九日發表長篇調查報導，披露有幫派背景的中華統一促進黨（統促黨），成員經常與中國中央、地方政府官員，以及統戰部官員會面，在台灣為北京宣傳、招募中國間諜，而且擁有大批槍械。台灣政府擔心，一旦中國入侵台灣，統促黨可能被當成武器，在內部從事破壞活動。

利用戶役政系統篩選連署罷免名單 基隆前民政處長判刑1年10月

國民黨基隆市黨部今年二月發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，黨部主委吳國勝卻勾結時任基隆市府民政處長張淵翔等人，利用戶役政系統篩選連署名單，再找人謄寫提議人名冊。基隆地院昨審結，依違反個人資料保護法等罪，判處張淵翔、吳國勝各一年十月徒刑，皆緩刑三年、褫奪公權兩年；另五人各處十月至一年二月刑，亦皆緩刑二至三年並褫奪公權。可上訴。

高雄盜採傾倒廢棄物案 涉幕後操盤 前檢察官陳正達羈押

橋頭地檢署偵辦高雄市大樹區統嶺段土地遭傾倒大量事業廢棄物，經追查幕後金主與操縱者，赫然發現前高雄地檢署檢察官陳正達涉案，檢方九月廿九日發動搜索拘提，訊後向法院聲押禁見獲准。

聯合報

施政報告提3重建 卓揆：花蓮洪災將究責

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰昨赴立法院施政報告時允諾全力協助災區復原，同時也將展開必要的檢討究責；他也提出「產業布局、災區復原、社會信任」三項重建，盼透過協商合作，化解政治上的不信任，並邀立法院長韓國瑜合作，建立全社會信任。

亞銀下修我明年GDP增幅至2.3% AI投資熱潮恐放緩

亞洲開發銀行（ＡＤＢ）昨天發布最新報告，下修亞洲經濟體今、明年經濟成長預測，認為隨川普關稅生效，上半年穩健成長將開始鬆動，其中台灣明年國內生產毛額（ＧＤＰ）成長預測遭下修，由百分之三降為百分之二點三。

中國時報

台美談判 爭取晶片優惠待遇

美國商務部長盧特尼克日前透露，美台即將有重大協議。行政院長卓榮泰9月30日證實，「談判團隊正在美國進行最後階段關鍵性的談話」，率隊的行政院副院長鄭麗君預計10月1日回到台灣。美媒指卓的談話顯示，台灣終於接近與川普政府達成貿易協議。

4年增30％採購量 美農業團要台兌現

正值台美關稅談判之際，美國農業部次長林德柏格率農企團訪台。他說，此行目標在兌現台灣「未來4年對美農產品採購量增加30％」的承諾。賴清德總統昨日接見訪團時重申，台灣業者會規畫未來4年採購100億美元的美國農產品。林德柏格則強調，將進一步開放台灣鳳梨銷至美國市場。

基隆市前民政處長張淵翔利用戶役政系統篩選連署名單，基隆地院昨審結，依違反個人資料保護法等罪，判處一年十月徒刑、緩刑三年。（資料照）

前檢察官陳正達（右）涉高雄盜採傾倒廢棄物案，檢方向法院聲押禁見獲准。（資料照）

