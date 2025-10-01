為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    饕針生鮮中秋前夕送暖 自掏腰包為新北社區長輩加菜

    2025/10/01 00:35 記者黃政嘉／新北報導
    饕針生鮮響應新北市惜食分享網，捐贈生鮮食材，少董吳昌陽（左二）、公司督導張玉芬（左三）代表捐贈。（新北市社會局提供）

    饕針生鮮在地方民代媒合下，響應新北市惜食分享網，少董吳昌陽率公司團隊至畫眉鳥晚香玉協會社區關懷據點，捐贈市值4萬多元的食材，為共餐長輩中秋節加菜，新北市社會局長李美珍感謝饕針生鮮的愛心，並表示將持續推動惜食理念，結合企業與社區，讓公益與惜食精神深植民心。

    李美珍和居間媒合的新北市議員洪佳君與饕針生鮮，一同為關懷據點共餐長輩打菜，李美珍表示，感謝洪佳君的媒合，讓饕針生鮮食材進入社區，增加關懷據點共餐的豐富性，饕針生鮮後續也將定期捐贈食材給板橋、樹林區的共餐據點，讓更多長輩都能吃到好料。

    洪佳君表示，饕針生鮮用自身力量回饋社會，幫助民眾，期望有更多企業一同加入惜食分享的行列，共同支持共餐據點。

    饕針生鮮公司督導張玉芬表示，公司漁獲經特殊料理，保留食物的甘醇鮮美，讓吃成為一種享受，希望將這份來自大海的鮮美帶入社區，讓長輩享用餐點時，也能感受社會的關懷。

    新北市自2016年8月推動惜食分享網，將食材分享給有需要的共餐據點，實踐「有Food（福）同享」理念，李美珍提到，惜食不只是環保行動，更是社會關懷的體現，讓食物發揮最大價值，也讓長輩們享用營養與美味。

    新北市社會局長李美珍（右二）、市議員洪佳君（右三）等人幫長輩打菜。（新北市社會局提供）

    新北市畫眉鳥晚香玉協會社區關懷據點長輩享受中秋加菜佳餚。（新北市社會局提供）

