    首頁 > 生活

    受困小貓獲救！龍潭北二高橋下一群人感謝動保處即刻救援

    2025/10/01 00:29 記者李容萍／桃園報導
    受困龍潭北二高橋墩的小貓。（徐玉樹提供）

    受困龍潭北二高橋墩的小貓。（徐玉樹提供）

    這件事、這群人很感謝動保處的即時救援！桃園市龍潭區新龍路旁北二高橋下空間規劃籃球場，每逢假日都有許多同好相約打球，就在教師節連假期間，有民眾在籃球場橋墩上發現一隻受困的小貓咪，據旁邊住戶一對姊弟描述，早在前一天晚上就已經聽到小貓咪叫聲，但是想不通貓咪是怎麼爬上去的？

    桃園市議員徐玉樹服務處接獲民眾通報，考量各地消防隊已經沒有在處理動物的救援工作，隨即致電市府動物保護處調派救援隊過來，當救援升降車到達後，工作人員經過一番努力，起初貓看到有人接近感到很恐懼，竟然縮到洞裡面，後來經熱心民眾拿了些貓食誘捕，讓餓了很久的小貓很快就探出頭、順利被救下來。

    徐玉樹今日表示，動保人員研判這隻受困的小貓咪可能待在外面好幾天，恐怕有一些身體上的狀況，已帶回獸醫院做檢查和安置，當天經過這兩個小時，小市民救貓計也畫下完美句點，大家都辛苦了。

    動保處長王得吉呼籲，民眾發現動物受困時，請盡量提供詳細資訊並撥打桃園市政府動物保護處電話或「1959動保專線」，此專線可依發話地直接轉接當地動保機關。

    受困龍潭北二高橋墩的小貓，動保處出動升降車平安獲救。（徐玉樹提供）

    受困龍潭北二高橋墩的小貓，動保處出動升降車平安獲救。（徐玉樹提供）

    受困龍潭北二高橋墩的小貓，經動保處出動升降車平安獲救。（徐玉樹提供）

    受困龍潭北二高橋墩的小貓，經動保處出動升降車平安獲救。（徐玉樹提供）

