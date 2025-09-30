鏟子超人暖心提醒助清淤教戰守則 首先「保護自己不要成為被救援的人」

徐姓男子拍下熱心的台灣人湧赴災區助清淤泥。（徐榮謙提供）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤後造成泥洪湧入，不僅有人因此喪生，鄉內嚴重泥沙淤積至今也未清完，上週末是連假各地「鏟子超人」湧入，今天是連假後首日上班，但溫情沒有中斷，有「鏟子超人」返回工作崗位po出心得，要給接力而上的志工一些指引，讓愛心延續下去。

家住潮州鎮的男子徐榮謙，事發後已數度搭火車前往，昨天返家後，他特別整理各種資訊，讓更多有意前往但對災區資訊不明的熱心民眾對災區現況有一些認識，徐男表示，他去過光復鄉幫忙後的心得，認為最重要的就是「保護自己，不要成為被救援的人」。

徐男說，關於服裝部分，速乾抗髒，健身房運動衣都很合適、雨鞋在災區是最基本，而且「最好墊兩層鞋墊」，因為泥沙裡有許多玻璃、釘子等不明尖銳物，若是被穿刺非常危險，務必要非常小心。

徐男指出，現場揚塵大，口罩務必戴上，車上就戴著出車站；此外，除了個人必要的藥品外，若是可以，還要帶著低劑量的「肌肉鬆弛」和「肌肉消炎」藥物，像他的藥就給了抽筋的人吃了，有些後悔沒有多帶幾顆分享。

至於器材，徐男說，鋤頭、鏟子不用買因為現場很多，若是器材不足，車站對面就有五金行可以買，也可以買刮水刀；至於支援地點？他指出，光復車站內有總指揮點，車站前廣場也有幾個據點，可以聽從指派，或是見到有據點亦可加入，由於大同、阿陶莫部落因為較遠災情相對嚴重，建議體力好的人可以考慮看看，他也看到有部落排出或是自願送志工去比較遠的區域，會在車站門口拿著紙板。

徐男說，他在月台上看著一車車的人被送來一車車的又送走，到月台幾乎空了已是晚上6點，台鐵和大家都盡心盡力為光復鄉付出，但是他建議帶個小折疊板凳，畢竟站3小時真的很累。徐男說，這次真的讓他看到台灣人的團結與熱心，感謝台灣那麼有愛。

