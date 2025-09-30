為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    公館圓環拆除大塞車! 福和橋大客車專用道 明起開放汽車通行

    2025/09/30 23:21 記者董冠怡／台北報導
    福和橋下公車專用道（三角錐圍起處）開放一般車輛也可行駛；圖為先前大客車專用道劃設。（資料照，記者董冠怡攝）

    福和橋下公車專用道（三角錐圍起處）開放一般車輛也可行駛；圖為先前大客車專用道劃設。（資料照，記者董冠怡攝）

    北市羅斯福路、基隆路口（公館圓環）正交路型啟用第2天，今天迎來連假過後首個上班日，台北市文山區、新北市新店及永和區車流回堵，民眾怨聲載道。市府跨局處綜合各界意見，今晚開會決議，福和橋下大客車專用道塗銷，明天早上開放一般車輛也可行駛，左轉公車仍盡量行駛專用道動線；還有優化路口號誌、標線。

    關於號誌、標線，羅斯福路（景美往公館方向）尖峰右轉基隆路，行人改成兩段式穿越（學府里、古亭消防分隊、台大進修推廣學院），交通管制工程處長張建華表示，透過時制分離降低干擾，提升右轉車效率。此外，同一路口的外側第1車道現為右轉使用、第2車道則是直行，將把中間的雙白線改成車道線，開放變換車道，如果前端來不及，到後端還能匯入右轉。

    另微調羅斯福路四段123巷21弄、萬盛街的號誌秒數，將根據實際狀況精進路口秒數。今晚將施工取消福和橋下公車專用道（羅斯福路的專用道不變），讓小車也能通行，明天早上開始汽車會有2條左轉車道，紓解左轉車流。張建華說明，白天觀察大客車的數量沒有那麼多，仍有空間容納小車通行，之後還會再視情況調整車道配置。

