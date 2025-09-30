也是超人! 台中百年餅舖做1萬5000個太陽餅 父子連夜送達花蓮

陳允寶泉父子連夜送1萬7000個太陽餅到花蓮光復鄉災區。（陳允寶泉提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，台中百年餅店陳允寶泉透過太陽餅，全力協助災民重建，昨天將1萬5000個太陽餅，由老闆父子3人陳宇鴻、陳溢輝、陳睿智連夜輪流開貨車10幾個小時，在今天下午送抵花蓮災區。

數萬名鏟子超人、國軍部隊、以及各界專業人士，連日協助遭泥流吞沒的花蓮縣光復鄉復舊，陳允寶泉業者與糕餅師傅也化身為太陽餅超人，產線全開，連續開爐10小時，烤出1萬5000個太陽餅，並連夜送餅。

請繼續往下閱讀...

由於繞北台灣到花蓮塞車，陳允寶泉父子3人改走南台灣經南橫到台東過夜，再到花蓮，歷經18小時車程終於送抵災區，送達耐放好吃又能補充熱量的太陽餅，把象徵希望的太陽溫暖災民。

陳允寶泉的總經理翁羿琦說，當時全員出動做好太陽餅，卻發現中秋節檔期，貨運大塞車，加上災區更加嚴重，沒有任何一家宅配業者能保證即時送達，老闆父子3人自告奮勇開大貨車配送，與時間賽跑，化身太陽餅超人在中秋節前送達。

為何送太陽餅，翁羿琦說，是看到有新聞報導各界捐款、捐物資到災區，有女網友表示，原想捐10箱水給花蓮，打電話詢問相關單位，對方婉拒寄水，建議寄太陽餅，有內行網友解釋，太陽餅是耐放且隨時能吃的食物，甜度高、熱量夠，可以即時補充能量，「921災民當時吃了不少太陽餅」。

不只陳允寶泉，有「太陽餅一條街」之稱的自由路商圈自由商圈內的太陽餅店「九個太陽」、「新太陽堂」、「太陽堂老店」等知名餅家，也捐出200盒太陽餅響應，也有民眾到陳允寶泉店裡購買太陽餅轉贈到災區，這次都一起運送到災區。

陳允寶泉產線全開，連續開爐10小時，烤出1萬5000個太陽餅，再連夜送餅。（陳允寶泉提供）

陳允寶泉父子連夜送1萬7000個太陽餅到花蓮光復鄉災區。（陳允寶泉提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法