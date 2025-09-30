為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    打人逼讓座被踹飛！台大副教授曝北捷阿嬤竟是中研院「達人」

    2025/09/30 23:00 即時新聞／綜合報導
    白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，目擊乘客PO網引發熱議。（圖翻攝自Threads）

    白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，目擊乘客PO網引發熱議。（圖翻攝自Threads）

    台北捷運近日發生「優先席」（博愛座）讓座糾紛，一名白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，這段過程被目擊乘客拍下PO網引發熱議。台大地理系副教授洪廣冀今（30日）曝光被踹老婦的身分，原來是中研院「研討會達人」！

    事發於昨天下午4點多，老婦搭乘台北捷運紅線象山站往淡水方向，當列車行經信義安和站時，她在車廂內見到有名長髮男子坐在優先席上，明明還有其他座位，她卻上前要求對方讓座，還拿手上的包包打人，男子忍無可忍，直接一腳將老婦踹倒，場面一度失控。捷運警察隊表示，此案雖然未接獲相關報案，但後續將調閱監視器畫面追查兩人身分，並依違反社會秩序維護法來偵辦。

    相關影片今天在社群平台掀起瘋傳，台大地理系副教授洪廣冀在臉書發文，「今天最紅的應該是捷運上的婆婆。她從我在中研院當助理的時候就在了。縱橫各研討會，拿資料，吃點心，以及最重要的，當主席問聽眾有沒有問題時，舉手問問題。助理們總是繪聲繪影，有一個版本是，婆婆本來是中研院研究員，因為升等沒過，就變成這樣了。助理們滿懷同情，告誡彼此不要想不開，去念博士班。今天看到婆婆大包小包，裡頭應該是那個研討會的會議資料吧。」

    有知道該名老婦身分的網友也紛紛表示，「我也被她纏過，有在中研院辦過會的都有經驗呵呵」、「這位曾女士是領取會議便當、茶點的首席頭號人物，無論大小會議都會見到她的身影」、「她在中研院很有名」、「我自己不曾在研討會親眼目睹這位傳奇人物的風采，倒是家人證實曾在空位很多的捷運上遭她迫近不得不逃離座位」、「不只研討會，連小型偏內部性質的研究群講座、午餐時間演講都看得到她」、「這位婆婆久聞大名，今日難得⋯⋯還好沒有一見」、「記憶湧現，以前在中研院真的很常看到她」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播