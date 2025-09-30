打人逼讓座被踹飛！台大副教授曝北捷阿嬤竟是中研院「達人」

白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，目擊乘客PO網引發熱議。（圖翻攝自Threads）

台北捷運近日發生「優先席」（博愛座）讓座糾紛，一名白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，這段過程被目擊乘客拍下PO網引發熱議。台大地理系副教授洪廣冀今（30日）曝光被踹老婦的身分，原來是中研院「研討會達人」！

事發於昨天下午4點多，老婦搭乘台北捷運紅線象山站往淡水方向，當列車行經信義安和站時，她在車廂內見到有名長髮男子坐在優先席上，明明還有其他座位，她卻上前要求對方讓座，還拿手上的包包打人，男子忍無可忍，直接一腳將老婦踹倒，場面一度失控。捷運警察隊表示，此案雖然未接獲相關報案，但後續將調閱監視器畫面追查兩人身分，並依違反社會秩序維護法來偵辦。

相關影片今天在社群平台掀起瘋傳，台大地理系副教授洪廣冀在臉書發文，「今天最紅的應該是捷運上的婆婆。她從我在中研院當助理的時候就在了。縱橫各研討會，拿資料，吃點心，以及最重要的，當主席問聽眾有沒有問題時，舉手問問題。助理們總是繪聲繪影，有一個版本是，婆婆本來是中研院研究員，因為升等沒過，就變成這樣了。助理們滿懷同情，告誡彼此不要想不開，去念博士班。今天看到婆婆大包小包，裡頭應該是那個研討會的會議資料吧。」

有知道該名老婦身分的網友也紛紛表示，「我也被她纏過，有在中研院辦過會的都有經驗呵呵」、「這位曾女士是領取會議便當、茶點的首席頭號人物，無論大小會議都會見到她的身影」、「她在中研院很有名」、「我自己不曾在研討會親眼目睹這位傳奇人物的風采，倒是家人證實曾在空位很多的捷運上遭她迫近不得不逃離座位」、「不只研討會，連小型偏內部性質的研究群講座、午餐時間演講都看得到她」、「這位婆婆久聞大名，今日難得⋯⋯還好沒有一見」、「記憶湧現，以前在中研院真的很常看到她」。

