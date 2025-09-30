這裡K書至少出了10名醫生！ 金門金沙圖書館修繕竣工啟用

金沙鎮圖書館重新啟用，內部裝潢提供舒適的閱讀空間。（記者吳正庭攝）

中央與地方聯手出資2000萬元的金門縣金沙鎮圖書館，今天舉行修繕竣工啟用典禮，鎮長吳有家說，這座跨過戰地政務時期的圖書館至少出了10位醫生，現在不只是圖書館，更是多功能的教育場域。

吳有家說，有鄉親告訴他，至少10位醫生曾在這座圖書館K書才考上醫學院，還有很多縣府1級主管也曾在金沙圖書館K書，可見金沙圖書館是非常適合靜下心來看書的地方。

他說，圖書館的角色已擺脫過去消極性收藏與保存圖書的功能，不只硬體設備進步，活動也推陳出新，已逐漸轉型為藝術、社交、終身學習的空間。

鎮公所指出，圖書館建於1992年7月1日，教育部補助1000萬元，金門縣政府配合款100萬元，隔年10月15日竣工；2023年獲教育部「提升公共圖書館閱讀環境計畫」經費補助1400萬元，縣府配合600萬元整建，圖書館暫借充滿南洋建築語彙的張文帝洋樓，繼續開放。

修繕工程2023年5月30日開工，2024年9月12日竣工，2025年2月18日搬回原址新館，7月試行開放。1樓規畫圖書館辦公室及服務台、幼兒閱讀區、兒童閱讀區、廁所、哺乳室、資訊展示區、閱讀休息區；2樓多功能研習教室、會議室、讀者劇場等空間；3樓閱讀自習室、多元閱讀區、音樂書籍及影音區等空間。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、教育部終身教育司科長蔡忠武、立委陳玉珍辦公室主任董志謀、林孫全及縣府參議王登緯等均出席竣工啟用剪綵。

金門縣金沙鎮圖書館舉行修繕竣工啟用典禮，天震堂祥獅獻瑞表演贏得滿堂采。（記者吳正庭攝）

