週三全台晴到多雲 午後南部防短暫陣雨

週三太平洋高壓勢力較強，天氣相對穩定，南部及山區午後零星雷陣雨。（資料照）

週三（1日）各地大多為晴到多雲，高溫上看35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率，南部地區及其他山區午後有零星短暫雷陣雨，外出請注意防曬，多補充水分。

中央氣象署預報，週三太平洋高壓勢力較強，天氣相對穩定，南部及山區午後零星雷陣雨，建議前往山區的民眾可以帶傘備用，而接近中午前紫外線偏強，較為炎熱時戶外活動請多注意防曬及補水。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，西半部高溫約33至35度，東半部約29至31度，中午前後紫外線偏強，至於各地低溫約24至27度。離島天氣，澎湖為晴時多雲，氣溫27至31度；金門為晴時多雲，氣溫26至31度；馬祖為晴時多雲，氣溫27至31度。

天氣風險公司指出，週三台灣持續受高壓籠罩影響，水氣較少、天氣穩定，預估高壓偏強的情況可持續至下週，各地天氣大致為晴時多雲，午後降雨大致集中於山區，平地局部有零星短暫雨，在白天未下雨前仍感受炎熱，且紫外線強，大台北地區及西半部局部有36度或以上高溫，其餘地區也有33至35度高溫。

紫外線指數部分，新北市，台北市、台東縣、澎湖縣、花蓮縣均為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部空品區為「橘色提醒」等級，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

溫度方面，週三高溫上看35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，新北市，台北市、台東縣、澎湖縣、花蓮縣均為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三北部空品區為「橘色提醒」等級，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法