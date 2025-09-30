為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週三全台晴到多雲 午後南部防短暫陣雨

    2025/09/30 22:27 即時新聞／綜合報導
    週三太平洋高壓勢力較強，天氣相對穩定，南部及山區午後零星雷陣雨。（資料照）

    週三太平洋高壓勢力較強，天氣相對穩定，南部及山區午後零星雷陣雨。（資料照）

    週三（1日）各地大多為晴到多雲，高溫上看35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率，南部地區及其他山區午後有零星短暫雷陣雨，外出請注意防曬，多補充水分。

    中央氣象署預報，週三太平洋高壓勢力較強，天氣相對穩定，南部及山區午後零星雷陣雨，建議前往山區的民眾可以帶傘備用，而接近中午前紫外線偏強，較為炎熱時戶外活動請多注意防曬及補水。

    溫度方面，西半部高溫約33至35度，東半部約29至31度，中午前後紫外線偏強，至於各地低溫約24至27度。離島天氣，澎湖為晴時多雲，氣溫27至31度；金門為晴時多雲，氣溫26至31度；馬祖為晴時多雲，氣溫27至31度。

    天氣風險公司指出，週三台灣持續受高壓籠罩影響，水氣較少、天氣穩定，預估高壓偏強的情況可持續至下週，各地天氣大致為晴時多雲，午後降雨大致集中於山區，平地局部有零星短暫雨，在白天未下雨前仍感受炎熱，且紫外線強，大台北地區及西半部局部有36度或以上高溫，其餘地區也有33至35度高溫。

    紫外線指數部分，新北市，台北市、台東縣、澎湖縣、花蓮縣均為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

    空氣品質方面，週三環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部空品區為「橘色提醒」等級，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

    溫度方面，週三高溫上看35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，週三高溫上看35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，新北市，台北市、台東縣、澎湖縣、花蓮縣均為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，新北市，台北市、台東縣、澎湖縣、花蓮縣均為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週三北部空品區為「橘色提醒」等級，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週三北部空品區為「橘色提醒」等級，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播