    首頁 > 生活

    連假滯留金門旅客無機可乘 狂喊「我們要回家」

    2025/09/30 22:03 記者吳正庭／金門報導
    台金空中航班一票難求，旅客「無機可乘」，高喊「我們要回家」。（記者吳正庭攝）

    台金空中航班一票難求，旅客「無機可乘」，高喊「我們要回家」。（記者吳正庭攝）

    教師節連假滯留金門人潮未散，台金空中航班一票難求，又陸續有小三通旅客中轉返台，其中不少未事先訂位，導致金門機場今天更顯擁擠，旅客「無機可乘」，高喊「我們要回家」；部分旅客說，沒有訂妥機位就到機場抗議「恐怕是自己的問題」。

    金門鄉親反映，既然縣府包機租用民航加班機，就應釋出機位，保障縣民的搭機權益。

    假期台金空中航線班班客滿，9月29日連假最後1整天也才釋出約17個候補機位；今天清晨6點多就有人前往尚義機場等待候補，到小三通旅客陸續進場，更突顯台金機位1票難求。

    有旅客在臉書貼文，1名90多歲的阿伯，昨晚夜宿機場門口，早上排第1位，到中午快12點，還是只能坐在大廳等，因為「飛台北飛機只補1位金卡貴賓」，文一出，引來網友幾乎一面倒的議論，指「不要情勒了」、「班機數量早就在那裡，訂位時間也早早公告，沒有訂到位子還堅持要從廈門走小三通過來等，然後怪縣府怪航司？」

    下午，一群排不上候補的旅客，高喊「我要回家」，揚言夜宿機場；有人拿著空藥盒向候補櫃台表示，他的慢性病藥已經吃光，「明天就不能動了」。現場亂象，都在航警蒐證中。

    一名導遊說，既然要出遊，就該規畫好行程，如果連回程機票都沒訂好就敢出門，又怎麼好意思要求航空公司加班？

    金門航空站統計，台金航線到站38班次，提供3437座位數；離站38班次，提供3437座位數。

    機場搭機資訊板上「滿江紅」，顯示全部「客滿」。（記者吳正庭攝）

    機場搭機資訊板上「滿江紅」，顯示全部「客滿」。（記者吳正庭攝）

    金門機場旅客大排長龍，其中包括不少未事先訂妥機位，等待候補的旅客。（記者吳正庭攝）

    金門機場旅客大排長龍，其中包括不少未事先訂妥機位，等待候補的旅客。（記者吳正庭攝）

    旅客若有不理性行為，都在金門航警錄影蒐證中。（記者吳正庭攝）

    旅客若有不理性行為，都在金門航警錄影蒐證中。（記者吳正庭攝）

    旅客利用等候班機空檔，在機場大廳休息。（記者吳正庭攝）

    旅客利用等候班機空檔，在機場大廳休息。（記者吳正庭攝）

