    全國最多 桃園伯公照護站破百 成果發表會動靜態皆吸睛

    2025/09/30 21:56 記者李容萍／桃園報導
    桃園市府客家事務局舉辦「桃園市伯公照護站成果發表會」，副市長王明鉅（右）鼓勵長者分享自身經驗。（記者李容萍攝）

    桃園市客家人口有90多萬人，是全國客家人口最多的城市，市府客家事務局今（30）日舉辦「桃園市伯公照護站成果發表會」，副市長王明鉅蒞會分享桃園市伯公照護站自2019年推動至今，在客家委員會支持與地方社區熱情參與下，已發展成全國最多的100個站點，部分站點更導入創新課程，結合客家百工百藝及數位科技，包括捏麵、八音、戲劇表演及生命故事繪本，他鼓勵長者分享自身經驗，藉跨世代互動，讓照護服務與文化傳承同時並行。

    王明鉅表示，「伯公照護站」象徵與土地的連結及對在地文化的尊重，如同客家人所敬奉的「土地公」般，守護客庄長者，這些站點由具客語能力的志工與照服員一同投入，不僅提供基礎照護及共餐服務，還安排老幼同樂及各類文化活動，如開設客家歌謠、美食製作等，讓長者在獲得照護的同時，也能以活潑有趣的方式參與文化傳承，融入社區生活，展現健康活力與風采。

    成果發表會以靜態展示手作客家米食、傳統花布包等站點特色及課程紀實影片，動態展演則由各站點接力進行客家舞蹈、太鼓和山歌演唱。今年更導入創新課程的站點，帶來客家戲劇及八音團演出，十分吸睛；除了動靜態展示，還有融合時尚走秀概念的作品展演，讓長者運用有別以往的呈現方式，秀出年度手作成果。

    客家局長范姜泰基分享，伯公照護站已成為桃園推動樂齡照護與客家文化傳承的重要據點，不僅讓長者獲得照護，更能透過創新課程與客庄特色活動，活化身心、展現自信，今年共有超過1700位長者參與，展現桃園推動在地長照與客家文化傳承的豐碩成果，未來將持續拓展課程內容，規劃更多元的交流模式，打造桃園樂齡客庄的典範。

    客家委員會綜合規劃處長陳瑞榮則提到，伯公照護站不僅為長者營造安心友善的生活與交流空間，更是推廣與傳承客家語言、文化及產業的重要場域，透過課程與活動促進交流與互動。期盼未來中央與地方持續攜手合作，深化服務內涵，強化客家文化傳承與發展，讓更多長者受惠。包括龍潭區長鄧昱綵、市議員徐玉樹、張肇良等人均出席發表會。

    「桃園市伯公照護站成果發表會」動態展演由各站點接力進行客家舞蹈、太鼓和山歌演唱。（記者李容萍攝）

    「桃園市伯公照護站成果發表會」以靜態展示手作客家米食、傳統花布包等站點特色。（記者李容萍攝）

