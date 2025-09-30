「鏟子超人」擠爆光復站! 9/29創4萬6690人次破紀錄

連假第三天鏟子超人最多，台鐵光復車站進出4萬6690人次，圖為志工在光復站下車準備趕往災區。（記者王榮祥攝）

花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流釀災，各地「鏟子超人」和志工紛紛奔赴協助，台鐵光復站上週三天連續假期人潮爆滿，尤其29日當天高達4萬6690人次，是光復站單日平均的48倍之多。

根據台鐵公司統計，上週教師節連續三天假期中，第一天（9月27日）進出站約3萬5000人次，其中出站約1萬7800人次、進站約1萬7200人次。第二天（9月28日）進出站約4萬1000人，其中出站約2萬1000人次、進站約2萬人次。第三天（9月29日）進出站約4萬6690人次，其中出站約2萬2410人次、進站約2萬4280次。

根據台鐵年報，去年台鐵光復車站平均單日的進站人數是483人次、出站475人次，單日進出站958人次。若以連假期間進出站最多人次的9月29日來看，當天高達4萬6690人次，是光復站單日平均的48倍之多。

台鐵公司今天（30日）也宣布，自9月30日起到10月15日，會持續啟動加強疏運，包括加開列車、增停光復站、全面開放站票（花蓮至台東段各站新自強號全面開放站票）、延駛服務、簡化進站流程（光復站閘門全開，提供進站乘車證明單，縮短排隊時間）、高峰疏運規劃。

