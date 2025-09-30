為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「鏟子超人」擠爆光復站! 9/29創4萬6690人次破紀錄

    2025/09/30 21:25 記者吳亮儀／台北報導
    連假第三天鏟子超人最多，台鐵光復車站進出4萬6690人次，圖為志工在光復站下車準備趕往災區。（記者王榮祥攝）

    連假第三天鏟子超人最多，台鐵光復車站進出4萬6690人次，圖為志工在光復站下車準備趕往災區。（記者王榮祥攝）

    花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流釀災，各地「鏟子超人」和志工紛紛奔赴協助，台鐵光復站上週三天連續假期人潮爆滿，尤其29日當天高達4萬6690人次，是光復站單日平均的48倍之多。

    根據台鐵公司統計，上週教師節連續三天假期中，第一天（9月27日）進出站約3萬5000人次，其中出站約1萬7800人次、進站約1萬7200人次。第二天（9月28日）進出站約4萬1000人，其中出站約2萬1000人次、進站約2萬人次。第三天（9月29日）進出站約4萬6690人次，其中出站約2萬2410人次、進站約2萬4280次。

    根據台鐵年報，去年台鐵光復車站平均單日的進站人數是483人次、出站475人次，單日進出站958人次。若以連假期間進出站最多人次的9月29日來看，當天高達4萬6690人次，是光復站單日平均的48倍之多。

    台鐵公司今天（30日）也宣布，自9月30日起到10月15日，會持續啟動加強疏運，包括加開列車、增停光復站、全面開放站票（花蓮至台東段各站新自強號全面開放站票）、延駛服務、簡化進站流程（光復站閘門全開，提供進站乘車證明單，縮短排隊時間）、高峰疏運規劃。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播