台南風災復原進度曝光 補助金額突破31億

台南市丹娜絲風災相關補助金額已突破31億元。圖為當時風災後部份災區屋損情況。（記者洪瑞琴攝）

台南市議會今（30）日就「丹娜絲颱風及0728豪雨」災後復原進行專案報告，補助金額逾31億元。會中議員指出，市府雖有地基掏空的SOP應變處理程序，但後續道路修復常要半年以上，僅能先搶通便道，許多地區仍有隱性掏空風險，要求跨局處滾動檢討並提早編列預算，以防豪雨後再度坍塌。

副市長葉澤山表示，針對轄內道路地基，是否在颱風、豪雨過後有掏空可能性，市府將請相關局處進行盤點，並在檢討後採取相對應處置。

此外，針對人、車輛、住屋和農漁畜損補助共31億8000萬，各界捐款2億4000萬，而重大災害賑災專戶匡列補助計畫共4.8億。屋損修繕方面，受災登記需媒合3609戶，無需媒合2608戶，已完工764戶，施工中134戶；弱勢戶353戶中，224戶修繕完成。中央特別條例也核定南市重建經費286.7億元，涵蓋電力、廢棄物、觀光及防救災平台建置，目前工務與環保局已獲約20億元。

市議員周奕齊提醒山區仍存隱性掏空，應及早搶修。朱正軒則指出，部分地區雖設有抽水站，但面對極端降雨，雨水還沒流入抽水站就已在社區造成淹水，導致抽水機組無法完全發揮效能，呼籲檢討設計並持續爭取防水閘門補助，同時針對災後廢棄物如磚瓦循環、石棉瓦清除與光電板回收，要求市府提出明確成果。

議會最後結論包括加速住屋重建並協助自行修繕、加快農漁牧救助與貸款展延、建議國軍添購救災重機具、建請中華電信減免災期兩2個月月租費、全面檢視防救災計畫與避難收容處所妥適性。

