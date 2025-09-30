為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南風災復原進度曝光 補助金額突破31億

    2025/09/30 21:09 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市丹娜絲風災相關補助金額已突破31億元。圖為當時風災後部份災區屋損情況。（記者洪瑞琴攝）

    台南市丹娜絲風災相關補助金額已突破31億元。圖為當時風災後部份災區屋損情況。（記者洪瑞琴攝）

    台南市議會今（30）日就「丹娜絲颱風及0728豪雨」災後復原進行專案報告，補助金額逾31億元。會中議員指出，市府雖有地基掏空的SOP應變處理程序，但後續道路修復常要半年以上，僅能先搶通便道，許多地區仍有隱性掏空風險，要求跨局處滾動檢討並提早編列預算，以防豪雨後再度坍塌。

    副市長葉澤山表示，針對轄內道路地基，是否在颱風、豪雨過後有掏空可能性，市府將請相關局處進行盤點，並在檢討後採取相對應處置。

    此外，針對人、車輛、住屋和農漁畜損補助共31億8000萬，各界捐款2億4000萬，而重大災害賑災專戶匡列補助計畫共4.8億。屋損修繕方面，受災登記需媒合3609戶，無需媒合2608戶，已完工764戶，施工中134戶；弱勢戶353戶中，224戶修繕完成。中央特別條例也核定南市重建經費286.7億元，涵蓋電力、廢棄物、觀光及防救災平台建置，目前工務與環保局已獲約20億元。

    市議員周奕齊提醒山區仍存隱性掏空，應及早搶修。朱正軒則指出，部分地區雖設有抽水站，但面對極端降雨，雨水還沒流入抽水站就已在社區造成淹水，導致抽水機組無法完全發揮效能，呼籲檢討設計並持續爭取防水閘門補助，同時針對災後廢棄物如磚瓦循環、石棉瓦清除與光電板回收，要求市府提出明確成果。

    議會最後結論包括加速住屋重建並協助自行修繕、加快農漁牧救助與貸款展延、建議國軍添購救災重機具、建請中華電信減免災期兩2個月月租費、全面檢視防救災計畫與避難收容處所妥適性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播