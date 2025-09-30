為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公館圓環拆除大塞爆！騎機車快1小時才到永和 網超酸「只是在等紅燈」

    2025/09/30 23:11 即時新聞／綜合報導
    網友發文，從基隆路騎車往永和竟花了50分鐘；另有網友說，首次在基隆路的下班時段，看見公車與汽車一路排到敦化南路。（圖截自Threads／@yucj0123）

    網友發文，從基隆路騎車往永和竟花了50分鐘；另有網友說，首次在基隆路的下班時段，看見公車與汽車一路排到敦化南路。（圖截自Threads／@yucj0123）

    公館圓環拆除後，今天首個上班日便抱怨聲連連。網友發文，晚間從基隆路騎機車往永和竟花了50分鐘；另有網友說，首次在基隆路的下班時段，看見公車與汽車一路排到敦化南路。貼文曝光後，有人翻出立委徐巧芯過去的留言「你只是在等紅燈」，諷刺意味十足。

    網友今日在Threads發文指出，晚間7點下班，要從基隆路騎機車回永和住處，竟花了50分鐘才抵達，她提到，沿途不但車流擁擠，還有多輛公車停滯路中，形成車陣。讓她不禁嘲諷「騎ubike都要到家了」。從原PO分享的影片可見，好幾台公車靜止不動，連平時能靈活穿梭的機車也被卡路中間，無法動彈。

    另有一名網友也發文抱怨，晚間在基隆路往公館的方向時，觀察到以前下班時間只是車流量大，沒想到現在竟首次看到公車與汽車車陣從遠處一路排到敦化南路，即便等完一整個綠燈仍無法前進。

    貼文曝光後，引起一票網友共鳴，「回中和一樣塞，是要大家都一起騎腳踏車是不是」、「這如果是長期就會造成許多人浪費時間在通車上了」、「選錯人的共業一起承擔囉」、「住桃園的都回家啦」「7:18上公車，20:05還在公車上」、「塞55分鐘才到永和+1」、「8點多都還在塞，平常8點以後根本不會這樣」。

    另有人諷刺，「從明天開始ubike都借不到了，因為各位大聰明都會發現其實ubike是最快的。其實萬安想打造的應該是『健康台北』鼓勵各位市民運動通勤提升市民健康，以及順便節能減碳降低溫度。用心良苦」！此外，亦有網友貼出徐巧芯過去對交通問題的留言截圖「你只是在等紅燈」、「轉綠燈不就過了嗎？」，酸度爆表。

