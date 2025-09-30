陳駿季：台灣鳳梨拚明年3月前輸美

台灣鳳梨品質好，酸甜適中。（資料照）

台灣鳳梨外銷再傳好消息！總統賴清德今（30日）表示，美國農業部次長林德柏格已承諾將讓台灣鳳梨輸出到美國市場，農業部部長陳駿季表示，技術性諮商等都已在去年9月完成，就待美方預告、公告法制作業，盼明年3月產季前，台灣鳳梨就可輸美。

陳駿季表示，我國鳳梨自2021年被中國禁運後，就立刻向美國申請書入，去年9月更已和美國完成鳳梨檢疫技術諮商，美國談判團當時也到訪我國輸日鳳梨供果園，對果園管理的高品質大為讚賞，就在等待美方公告後續的法制作業程序。

陳駿季指出，希望美國可在年底前預告相關法案，並在明年鳳梨產季前可正式輸出到美國市場，他表示，美國市場的鳳梨多來自中南美洲，台灣鳳梨多汁且酸甜比絕佳，在美國市場絕對很有競爭力。

防檢署進一步說明，我方去年9月和美方談判的檢疫細節中，美方允諾只要我國鳳梨含有開英品種品系超過5成以上者，只要確保沒有有害的病蟲害，就可以免去薰蒸等檢疫處理，美方當時談判時也允諾台灣鳳梨輸出可不用如輸出紐澳般必須去蒂頭，而台灣現行的金鑽鳳梨、芒果鳳梨等主要鳳梨品系，父本或母本都來自開英，但詳細檢疫規定仍待美方預告與公告。

