    公館圓環拆除首工作日塞爆 議員示警：一週內未解恐有嚴重後果

    2025/09/30 20:10 記者甘孟霖／台北報導
    福和橋塞車。（記者董冠怡攝）

    北市公館圓環拆除、啟用正交路型後，今天（30日）是首個上班日，不過一早卻發生車流大回堵，引發民怨。朝野議員均表示市府應該繃緊神經，務必一週內紓解交通陣痛期。民進黨議員王閔生批評，市府明明有車流數據，準備卻不夠到位；國民黨議員秦慧珠說，初期難免民眾不適應，市府要每天針對問題開會改進，否則恐引發巨大民怨。

    王閔生表示，政府準備並不夠到位，先前施工這麼多天，交通局應該能先統計出來車流，應該以此為依據做為正交路口實施後的號誌調整標準依據，不過還是有許多民眾反映綠燈秒數不夠；此外，也有民眾反映義交、交警自己也不太熟悉，如果這幾個因素都調整到位，就可以降低因民眾不熟悉帶來的阻塞，接下來一週交通局、交大希望多用點心，要繃緊神經。

    秦慧珠表示，第一天上班日民眾難免不熟悉，因此路況較為壅塞，而市府發現此狀況，更應該要加強宣導民眾週知，實施正交路口後每天碰上的狀況，也要當天馬上開會改進，讓初期民眾不適應的陣痛期儘快度過，一週內要儘快解決，否則就失去當初拆除圓環的美意，也引發民怨。

    台北市公館圓環拆除、公車地下道填平施工暫告一段落，基隆路與羅斯福路正交路口通車後30日首個通勤日依舊考驗車況，上午7時許路口發生一起機車擦撞車禍。（記者廖振輝攝）

