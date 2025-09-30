新北再推交友企劃 10月來林本源園邸、板橋放送所認識合拍新朋友

新北市青年局舉辦「朋友++」交友活動，2月吸引許多年輕人參與。（新北市青年局提供）

新北市青年局延續交友企劃「朋友++」活動，將在10月6日、25日、26日舉辦4場交友活動，以全新主題「真對味 Mix & Match Social Club」，邀年輕朋友走進林本源園邸與板橋放送所2大古蹟，在音樂、舞蹈、輕食與美酒搭配下，自在、輕鬆地認識新朋友。

青年局10月6日將在林本源園邸舉辦2場次活動，結合「Swing Dance搖擺舞」與「餐酒風味探索」，由SwingTaiwan社交舞學校帶來簡單好上手的舞蹈體驗，搭配福醺湯包餐酒館與格蘭冠單一麥芽威士忌，帶領31至40歲民眾探索餐酒搭配的趣味。

請繼續往下閱讀...

10月25、26日在板橋放送所各舉辦1場次，結合「音樂拍檔派對」與「手作交友廚房」，現場由DJ帶動氛圍，21至30歲參與者透過輕食料理的互動，一邊做菜、一邊交朋友。

青年局長邱兆梅表示，這次活動以「Mix & Match」為核心精神，盼讓青年朋友在美食、音樂與舞蹈中，用更多元、有趣的活動交朋友，同時串聯新北市文化局在中秋節舉辦的「月光織戀樓臺情緣」，以及經發局於10月25日舉行的「府中奇幻城」活動。

青年局指出，民眾參加活動，找到合拍對象，不限於異性，互相換LINE後，可參加文化局「月光織戀樓臺情緣」中「擲筊祈福」送限量御守的活動，還能拿到《月光織戀仙履林園》夜間光雕秀快速通關券，此外一起參加「府中奇幻城」活動，有機會獲得價值上千元的雙人套餐餐券1份，相關資訊可上青年局官網（https://ntpcyouth2022.pse.is/85w4fz）查詢。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

新北市青年局10月再推出「朋友++」活動，搭配音樂舞蹈、輕食美酒，輕鬆交友。（新北市青年局）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法