逾3千兵力投入花蓮災後復原 國軍力拚秋節前完成任務

第三、五作戰區官兵搭乘台鐵專派列車，跨區增援花蓮地區。（陸軍提供）

馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮縣光復鄉。陸軍司令部今（30日）指出，來自第三、第五作戰區逾千名官兵，今天搭乘台鐵專案列車趕赴災區投入救災，目前總計超過3千員兵力及裝備機具全力投入救災，全力協助中秋節前讓災民恢復正常生活。

陸軍說，為全力協助災區民眾在中秋節前恢復日常生活，第二、三、四、五作戰區持續依規劃進度執行災區清淤、消毒及人員搜救等救災任務，第三、五作戰區及海軍陸戰隊指揮部增援兵力，今上午搭乘台鐵專派列車趕赴花蓮災區，協力部分救災兵力輪替，並執行任務現勘會銜，持續擴大救災效能；目前計逾3000員兵力及各型裝備機具全力投入救災，加速災後復原任務進度。

陸軍指出，為確保增援兵力能迅速、安全抵達花蓮地區，陸軍後勤指揮部主動協調台鐵公司，以專案方式，由台鐵派遣新型自強號列車4列次，分別自新烏日、后里、新竹、七堵等車站出發，載運第三、五作戰區逾千名官兵前往花蓮地區，進行部分兵力輪替，讓全力投入救災工作的官兵，能兼顧勤務與休息，保持最佳狀態持續協助災區重建腳步，軍民同心齊力，協助民眾早日恢復安定生活。

陸軍強調，為民眾挺身而出是陸軍的職責與使命，將持續完善救災官兵生活照顧與身心狀態維護，讓第一線官兵秉高昂士氣與效率執行救災，用實際救災行動踐履愛民助民精神，展現國軍保衛國家、守護民眾的決心與能力。

官兵分秒必爭，持續執行救災任務。（陸軍提供）

