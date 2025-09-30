為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    文山焚化爐BOT案 藍營曝垃圾處理費低、發電收入恐降憂前功盡棄

    2025/09/30 19:38 記者蘇孟娟／台中報導
    中市推文山焚化爐重建BOT案已發包。（市府提供）

    台中文山焚化爐BOT案已順利發包，但台中市國民黨議員陳文政指出，市府給予廠商的垃圾處理費每噸僅1066元、全國最低，雪上加霜的是，中央目前擬修正《再生能源發展條例》，垃圾焚化發電收入恐降低，等於發電收益也縮水，幾乎是「殺頭生意」，憂文山焚化爐BOT前功盡棄，最終胎死腹中。

    陳文政指出，垃圾處理問題應該務實討論，卻常被扭曲成政治攻擊，台中人口不斷增加，焚化爐老舊，處理量能逐年下滑，唯有焚化爐更新或重建，才能真正解決問題。

    但他指出，台中市文山焚化爐興建成本高達85.74億元，經換算並未比其他縣市低，但市府給予廠商的垃圾處理費卻是全國最低，每噸僅1066元，業者必須自籌興建並長期維運，卻只能拿到最低的垃圾處理費，營運壓力極大。

    陳文政指出，更雪上加霜的是，中央目前擬修正《再生能源發展條例》，垃圾焚化發電收入恐由每度3.9元降至2.6元，等於處理費少、發電收益也縮水，業者投資幾乎是「殺頭生意」，在全球通膨、營建成本高漲的背景下，BOT案本已不易推動，垃圾發電獎勵制度是創造政府、業者與市民三贏的重要誘因，他呼籲中央審慎修法，不要讓文山焚化爐BOT前功盡棄，最終胎死腹中。

    環保局長陳宏益回應，台中文山BOT案已順利發包，在現行《再生能源發展條例》下，業者依靠垃圾焚化發電的獎勵，不但可以順利營運，甚至能降低市府垃圾處理成本，但現在市府和業者也開始憂心，若中央真的修法取消獎勵，確實可能讓業者營運面臨挑戰，各縣市也面臨相同問題，會向中央反映。

