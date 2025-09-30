勞發署開辦樂齡手作烘培職人班 近9旬阿伯習得新技能

已近9旬的王姓阿伯，是職人班年紀最大的學員。（伽碩提供）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署開辦的「樂齡手作烘焙職人班」，在歷經200小時的專業課程後今天結訓，公務生涯退休的王姓阿伯，雖已近9旬，仍不放棄學習，為自己再添一技之長，成果發表中，學員們開心展示親手製作的鳳凰酥與雪花餅，也推出限量的應景秋節禮盒進行義賣，捐助弱勢，場面溫馨。

該職人班共22名學員結訓，課程內容完整、多元，在實務性的術科上，涵蓋了創意健康烘焙、經典老麵烘焙、零難度美味鹹點烘焙，還有古早味人氣點心技巧，從基礎製作、溫度控制到口感調配，都有專業師資指導。

職人班由伽碩企業承辦，也是首度推出高齡者專班，開放報名後相當踴躍，都超過65歲，上課認真態度超乎預期，王姓阿伯年紀最大，他平日仍保持規律健身，精神與體力不輸年輕一輩，完美詮釋「活到老、學到老」的典範。

學科課程則包含食品法規與法制概念、食品良好衛生規範（GHP）、食品中毒防範與案例解析、「食品添加物認識與應用等關鍵主題，邀請專業講師指導，大家不僅掌握各項烘焙技術，更全面提升安全意識，在注重健康的前提下，更懂得自我保護。

學習期間，原本根深蒂固的飲食習慣，也因課程啟發而逐步調整，「吃得更安心、更健康」成為全班的新共識，以烘培香氣點亮中秋，今天的結訓典禮，充分展現了樂齡不老、技能新生的歡愉氣氛。

學員們今天也在成果發表中推出了應景的中秋禮盒，開賣後掀起搶購熱潮，短時間內售罄，捐助百台南家扶，烘焙技能受肯定，也親身體驗產品行銷的成就感，對未來就業或創業都是寶貴經驗，更重要的是還為弱勢關懷盡份心力，讓結訓活動別具意義。

執行長郭明洽表示，該手作烘焙班不僅是門職業訓練課程，更為銀髮族們開啟人生新頁，從課堂到義賣，證明年紀絕非學習的障礙，可化成一股持續挑戰的動力，實踐高齡友善、技能永續的信念。

