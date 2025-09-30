為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡水公七護樹案延燒！民團要求停工 景觀處：流程嚴謹、規範明確

    2025/09/30 19:24 記者羅國嘉／新北報導
    台灣樹人會、淡水公七公園自救會等民間團體，及議員黃淑君、卓冠廷、鄭宇恩今日共同召開記者會，嚴厲譴責新北市政府與警方踐踏民主。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水公七公園護樹案持續延燒，台灣樹人會、淡水公七公園自救會與多位議員今（30日）召開記者會，痛批市府與警方踐踏民主，要求立即停工並正視居民訴求。對此，綠美化環境景觀處回應，樹木移除與危木處理流程均有嚴謹規範，移除計畫須經樹保委員全數同意後，由農業局核准；而移植計畫書僅為範本，申請單位仍須依實際狀況撰寫；樹保委員指派無涉利益迴避問題，市府同時推動「百萬人種百萬樹」行動，截至目前已種下37萬株樹苗。

    景觀處指出，首先針對「危木處理流程」與「樹木移除申請流程」，已針對不受《新北市樹木保護自治條例》規範的私人土地樹木，制定更嚴謹的作業指引，供維管單位與土地所有權人依循；其次，有關爭議的移植計畫書僅為範本，申請單位仍須依實際狀況撰寫內容並檢附現況佐證；移除計畫則需經3名樹保委員審查，全數通過後再由農業局核准。

    景觀處強調，樹保大會委員係基於公益性質指派，不涉及利益衝突迴避問題。同時推動「百萬人種百萬樹」計畫，不僅盤點公有土地，也鼓勵企業、團體與市民於私有地植樹。截至目前已種下約37萬株樹苗，並獲超過30家企業及2800人參與，持續朝環境永續與淨零排碳目標邁進。

