小草PO文「上百名老人孩童在佛祖街下面」 搜救員怒斥造謠才刪文

民眾黨著名網紅「貓繭」聲稱「上百名老人與孩童在佛祖街下面」，被花蓮縣搜救人員怒斥造謠後，才將不實文章刪除。（圖擷取自Threads，本報合成）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，截至今（30日）中午，已釀18人死亡。然而有民眾黨「小草」發文稱「上百名老人與孩童在佛祖街下面」，引爆全網瘋傳，事後花蓮縣消防局派員查看證實誤報，現場搜救員發文怒斥小草造謠。

據了解，目前馬太鞍溪堰塞湖洪患罹難者，有三分之一是在「佛祖街」被搜救人員尋獲，為災情最慘重的地點。事發後全台不少民眾前往當地協助災民清掃淤泥、重建家園，民眾黨著名網紅「貓繭」則在前往現場後，到處拍攝災區現狀，並在社群平Threads發文聲稱，「現場部分區域土壤液化嚴重，腳步一不小心就會被吃掉。」

不僅如此，「貓繭」還在在文中寫下「佛祖街118-6挖到大體，第19具」，以及一段號稱是來自「部落朋友」的說詞，這名「部落朋友」向他表示，「這條街（佛祖街）上百名老人甚至小孩都在下面」，同時強調因為現場天氣炎熱，凸顯濃烈出氣味，「大家竟然一點都不恐懼害怕，我還是太嫩了......中餐配保X達也吃不下。」

該文吸引近90萬人次瀏覽、3.2萬人按讚，並被瘋傳至各大社群平台，消息傳至經花蓮縣消防局等搜救單位，派人查看確認為誤報。對此，一名花蓮縣義消兼特種搜救大隊的成員，怒斥「貓繭」發文亂造謠，並透露今日出現多起亂報案事件，讓搜救人員到處來回奔波，為此無奈表示「還覺得我們不夠忙嗎？」，也請對方停止這種行為。

其他網友也紛紛留言譴責，「造謠行為不可取」、「要怎麼報警才可以逮到這個人」、「這種造謠仔，看能不能請網路警察抓出來，這跟花蓮救災時胡亂喊洪水來了一樣，擾亂社會秩序」、「沒有實際在現場幫忙的，或只是聽來的也不清楚現場真實情況的人就亂通報或散布謠言，真的拜託別給搜救人員添亂，無疑是增加他們的負擔」。

另據中央災害應變中心指出，依據《災害防救法》第53條規定：明知災害不實訊息，而通報消防或警察單位、村（里）長或村（里）幹事者，可處30萬元以上50萬元以下罰金；足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

隨著事件在網發酵，「貓繭」先是在今日下午1點多發文，砲轟留言指責他造謠的網友，強調自己的發文都有事證、人證，且「絕不空口說白話，絕對不造謠」是他的原則，並認為，他只要對相信自己的人負責就夠了。直到近下午4點半，搜救員發文怒斥「貓繭」造謠、給搜救團隊帶來困擾，才讓「貓繭」在下午5點多，將內文不實貼文刪除。

