    生活

    義民中學爆董事長父傳子爭議 教育部：將依法檢視適法性

    2025/09/30 19:16 記者林曉雲／台北報導
    竹縣私立義民中學董事長選舉爆父傳子爭議，教育部今晚說明，將依法檢視適法性。（資料照）

    竹縣私立義民中學董事長選舉爆父傳子爭議，教育部今晚說明，將依法檢視適法性。（資料照）

    新竹縣私立義民中學第20屆董事會選舉爆父傳子爭議，並遭質疑將公產當作私產，董事何煖軒（前華航董事長）發正式聲明表示，董事長父傳子即潘鵬仁傳給潘彥旭一事，是桃竹苗客家地區最大憾事，他本人即起不會參與義民中學的所有活動，這些事情跟他無關。教育部今晚對此回應表示，有關該法人於9月30日召開董事會議，討論董事長改選之議題，教育部將在接獲該法人所送資料後，依私立學校法及該法人捐助章程之規定，檢視該法人召開董事會議之相關程序，為適法性之監督。

    教育部說明，經檢視董事會函送相關資料，因無私立學校法第16條（單一家族人數限制）及第20條規定（董事消極資格）情形，教育部已於9月2日核定第20屆董事任期，自今（2025）年11月4日起至2029年11月3日止。

    教育部表示，私立學校法第16條規定，「董事相互間有配偶及三親等以內血親、姻親之關係者，不得超過董事總額三分之一。」第20條規定則是有下列情形之一者，不得擔任董事及董事長：

    （一）曾任96年12月18日私立學校法修正條文施行前財團法人私立學校董事長、董事利用職務上機會犯罪，經判刑確定或經依法解職或免職。（二）曾受有期徒刑1年以上刑之宣告，服刑期滿，尚未逾3年。（三）受破產宣告尚未復權。（四）無行為能力或限制行為能力。

    教育部表示，該法人於今年8月7日召開第19屆第18次董事會通過改選第20屆董事，並函送相關資料，經教育部檢視後，尚無私立學校法第16條（單一家族人數限制）及第20條規定（董事消極資格）之情形，教育部已於9月2日核定第20屆董事任期自114年11月4日起至118年11月3日止。

    教育部說明，另查私立學校法第22條第1項規定，新董事會應於報法人主管機關核定後30日內，由原任董事長召開新董事會，推選新任董事長報法人主管機關核定，並於當屆任期屆滿前交接完畢，報法人主管機關備查，復查該法人捐助章程第17條規定，重要事項之討論應於會議前7日前，以可供存證查核之方式，將議程通知各董事；會議7日前，係指開會通知單發文日之次日起算至開會當日前1日止，至少滿7天。

