    北美台商捐720萬助花蓮災民重建家園 全球台商募款延續至10月

    2025/09/30 19:30 記者蔡愷恆／台北報導
    北美台商聯合總會今（30）宣布，透過台北市社會局捐贈720萬元供花蓮賑災使用。左起為北美台商聯合總會會長白越珠、全國台商聯合總會會長熊強生與台北市社會局長姚淑文。（記者蔡愷恆攝）

    北美台商聯合總會今（30）宣布，透過台北市社會局捐贈720萬供花蓮賑災使用。北美台商聯合總會會長白越珠在災難發生第一時間，緊急向商會的先進與大佬募款，期望能向花蓮災民伸出援手、重建家園、傳遞希望。白越珠表示，3天不到，北美台商聯合總會已累積23萬餘美元，約720萬元新台幣，雖然不是很多錢，但在短時間內募到這個款項，「我覺得非常proud！」她也一再強調，這些金錢須馬上且務必送給災民。

    白越珠說，在百般確認下，聯絡到剛從花蓮回台北的社會局長姚淑文，並答應接下這筆善款。姚淑文說明，台北市政府已派出一百多名人力，自己也親自到花蓮，將造冊並確保善款送到災民手裡，任何捐款人想知道金錢流向何處，都會有文件可供查詢。

    姚淑文建議，災區約有600位孩子，讓每個孩子都有3000元的復學計劃，另外，針對光復鄉唯一長照中心，可以捐贈電動床。姚淑文並推薦，北美台商聯合總會後續也可捐贈復康巴士，讓身障人士或長輩使用。白越珠回應將與團隊溝通、商量。

    全國台商聯合總會會長熊強生表示，目前先由北美台商聯合總會帶頭緊急捐款，其餘五大洲將持續募款至10月15日結束。

