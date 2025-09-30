收容所可依法執行安樂死 農業部將督導地方建立評估執行程序

收容所爆滿，許多重傷病或狀況不佳的犬貓卻又難以執行安樂死，農業部表示，將督導各縣市建立透明公正的評估與執行程序。（資料照）

有民眾在公共政策平台提議應落實收容所人道安樂死，並且餵食者應該要承擔飼主責任，農業部今（30日）回應表示，針對餵食行為管理，會優先聚焦在野保區、自然保護區等生態敏感區禁止餵食，另農業部也督導各縣市建立透明且嚴謹的人道安樂死評估與執行程序。

隨國內實施零撲殺政策，遊蕩犬貓數量持續增加，收容所爆滿，即使收容的犬貓狀況不佳或有攻擊性等，台灣野生動物救傷與保育學會理事長、獸醫師蕭舜庭曾指出，部分愛爸愛媽會特意先行將排定要安樂死的犬貓領養後又回置收容所，甚至霸凌、攻擊獸醫師等，導致安樂死難以執行；有民眾日前在政策平台提案，應落實人道安樂死，並主張餵食遊蕩犬貓者應承擔責任。

請繼續往下閱讀...

農業部動保司回應該案表示，「動保法規定」，若在動物重傷病等情況下，可執行人道處理，也指出安樂死是國際普遍認可、基於動物福祉原則的必要措施，將督導各縣市建立公開透明、公正嚴謹的評估與執行程序，並提供收容機構專業訓練與支持，以確保政策落實不因社會輿論而失衡。

動保司指出，要控制遊蕩犬隻的族群須從源頭做起，飼主要完成寵物登記並絕育犬隻，避免棄養等外，地方政府應加強執法，但也要結合社區與民團，推動在地管理，才能控制族群數量；針對餵食遊蕩犬貓，動保司表示，已公告在生態敏感區全面禁止餵食，其他公共區域則要依照「廢清法」、「國家公園法」處理餵食造成的環境衛生問題，也強調對不當餵食是否入法，則還待社會共識。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法