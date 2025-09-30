花蓮光復鄉市區要道浮出「雙黃線」！ 鏟子超人：還會再來

光復鄉市區主要道路今晚浮出消失多日的雙黃線。（記者王榮祥攝）

數萬名鏟子超人、國軍部隊、以及各界專業人士，連日協助遭泥流吞沒的花蓮縣光復鄉復舊，原本灰濛濛的光復鄉市區主要道路，今晚除了通暢許多，還浮出部份多日不見的「雙黃線」；住戶看到傍晚收工的超人經過，不厭其煩地道謝，有超人回應「還沒清完、還會再來」。

教師節3天連假期間，光復車站人次一天比一天還多，最後一天更高達4.45萬人次進出，3天加總逾10萬人次進出光復，堪稱光復新紀錄。

外界原以為今天上班上課後，超人會少很多，但台鐵粗估仍有逾萬人次進出，顯示超人的超熱血，加上國軍持續增援、民間重機具團隊陸續投入，光復鄉境明顯看出復原進度。

前晚、昨晚已有部分住家可在乾淨的一樓吃飯，今晚原本堆置街道上的大批泥山、廢棄物，也有相當部分被移置他處，市區街道比昨天更暢通，且浮出消失多日的「雙黃線」。

超人們照例在傍晚陸續收工，向光復車站前進，沿途不停接收住戶的道謝，連指揮交通的員警也說慢慢走、辛苦大家了，有超人笑著回應「還沒清完、還會再來」。

超人們陸續收工後，輪到軍方與重機具團隊進場，還有很多住戶還在努力，希望儘早看到原本的家。

超人們把手套晾在車上。（記者王榮祥攝）

光復鄉住戶繼續努力清理家園。（記者王榮祥攝）

超人收工，晚上輪到重機具團隊進場，搭配國軍移除堆積物。（記者王榮祥攝）

不少住戶家裡還有淤泥沒清完。（記者王榮祥攝）

