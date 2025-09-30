為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高教工會籲修法終結失控的教師評鑑 教育部允近期邀學校及工會研商

    2025/09/30 18:51 記者林曉雲／台北報導
    高教工會今召開記者會批大專教師評鑑制度與「基於學術責任與追求卓越」的目標相去甚遠。（高教工會提供）

    高教工會今召開記者會批大專教師評鑑制度與「基於學術責任與追求卓越」的目標相去甚遠。（高教工會提供）

    高教工會今日召開記者會指，「大學法」修法後正式上路的大專教師評鑑制度至今年將滿20年，但實際運作與「基於學術責任與追求卓越」的目標相去甚遠，教師還在用募款、招生等方式換點數，呼籲修改「大學法」終結失控的教師評鑑制度，以「專業發展支持系統」全面取代教師評鑑。教育部對此回應表示，各大學如何訂定合宜的教師評鑑制度，教育部將於近期邀集學校及工會團體商討，讓促進學校校務發展與保障教師權益之間取得平衡。

    教育部說明，依大學法第21條規定，大學應建立教師評鑑制度，對於教師之教學、研究、輔導及服務成效進行評鑑，作為教師升等、續聘、長期聘任、停聘、不續聘及獎勵之重要參考，相關評鑑方法、程序及具體措施等規定，經校務會議審議通過後實施。

    教育部表示，各大學教師評鑑項目，仍需以教學、研究、輔導與服務作為範疇，並經校務會議審議通過始能實施；教師評鑑結果若涉及教師停聘、解聘及不續聘之不利處分者，學校亦仍需依教師法規定辦理，教育部將於近期邀集學校及工會團體商討，讓促進學校校務發展與保障教師權益之間取得平衡。

