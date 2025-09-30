為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    擴大北美航網版圖 星宇及阿拉斯加航空增12共掛班號航點

    2025/09/30 18:51 記者蔡昀容／台北報導
    星宇航空與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班合作，新增12個美國內陸航點，共掛航班航點來到20個城市。（記者吳亮儀攝）

    星宇航空與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班合作，新增12個美國內陸航點，共掛航班航點來到20個城市。（記者吳亮儀攝）

    星宇航空擴大北美航網合作版圖，今（30日）宣布與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班合作，新增12個美國內陸航點，共掛航班航點來到20個城市。旅客自亞洲搭乘星宇航空飛抵美國西岸後，可轉搭阿拉斯加航空前往更多目的地。

    星宇航空與阿拉斯加航空去年底開始合作聯營8航點，鹽湖城、聖地牙哥、鳳凰城、波特蘭、拉斯維加斯、達拉斯、丹佛及奧斯汀。

    這次新增的12個共掛班號航點，有西雅圖出發至明尼亞波利斯（Minneapolis）、亞特蘭大、坦帕（Tampa）、安克拉治（Anchorage）、羅利達拉姆（Raleigh-Durham）、奧蘭多、華盛頓杜勒斯（Washington Dulles）、堪薩斯市、費城、史波坎（Spokane）與波夕（Boise），以及舊金山出發至紐華克（Newark）。

    星宇航空執行長翟健華表示，這次擴增讓北美航網更完整，也大幅提升行程彈性與轉機效率。此外，星宇航空與阿拉斯加航空的會員里程合作，也讓COSMILE會員得以既有里程兌換阿拉斯加航班。阿拉斯加航空合作與國際事務（Partnerships & International）總監Alex Judson表示，這次合作將持續強化雙方共同承諾，為跨太平洋旅客提供更多、更便利的選擇。

    星宇航空目前飛航29個航點、33條航線，包括亞洲區域航網、北美洛杉磯、舊金山、西雅圖及加州安大略，除了阿拉斯加航空，也與美國航空聯航合作，明年1月15日開闢美國鳳凰城航線後，旅客得自鳳凰城利用美國航空內陸航網，轉機抵達更多美洲城市。

