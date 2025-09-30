熱帶低壓估週四生成！周末花東有雨 中秋節高壓增強賞月機會高

中央氣象署9月30日預報降雨趨勢。（氣象署提供）

菲律賓東方海面熱帶擾動蠢蠢欲動。中央氣象署預估，週四（10月2日）熱帶擾動轉為熱帶性低氣壓，並有機會進一步升級為麥德姆颱風；外圍雲系週五及週六將為花東及屏東帶來不定時短暫陣雨，不過下週一（6日）中秋節，太平洋高壓再度增強，天氣轉好，台灣賞月機會高。

未來一週天氣，氣象署預報員林定宜表示，週四（10月2日）以前，太平洋高壓較強，水氣較少，無雨時高溫炎熱，只有南部及山區午後有零星短暫雷陣雨，西半部高溫可達33至35度，東半部29至31度，大台北地區有36度以上機率。

菲律賓東方海面的熱帶擾動，預估週四轉為熱帶性低氣壓，後續有轉為颱風可能性。林定宜表示，週五及週六受熱帶性低氣壓或颱風的外圍雲系影響，水氣較多，花東及屏東局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大部分是晴到多雲，週六午後南部地區及其他山區局部短暫雷陣雨。

下週日及週一（10月5、6日）適逢中秋節，林定宜指出，太平洋高壓再度增強，各地天氣穩定，大部分是多雲到晴，賞月機會高；不過恆春半島零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區局部短暫雷陣雨。

下週二台灣東方到琉球海面形成大低壓區，台灣環境轉為偏東至東北風。林定宜說明，迎風面東半部地區及恆春半島不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部及其他山區局部短暫雷陣雨。

後續是否有其他熱帶系統生成，林定宜說，仍待進一步觀察；至於東北風，目前位處緯度較高，還沒有影響台灣跡象。

