    首頁 > 生活

    桃園市優食基地落腳八德大湳森林公園 打造剩食資源媒合平台

    2025/09/30 18:37 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市優食基地落腳八德大湳森林公園，將作為桃園市優食資源媒合平台。（社會局提供）

    桃園市優食基地落腳八德區大湳森林公園S12廳舍，今（30）日下午舉辦開幕活動，桃市府社會局表示，此空間將作為桃園市優食資源媒合平台，並擴大服務提供惜食給市內實物銀行各分行，在照顧弱勢民眾免於飢餓的同時，更能減少食材浪費，共同解決剩食問題。

    副市長王明鉅表示，依據環境部統計，台灣近5年廚餘回收量超過50萬公噸，另，源頭端生產過剩、商店備貨過量，或是消費者過度購買等大量食物，所有累積的剩食數量相當可觀，產生廚餘、溫室氣體排放等環境問題，亦造成地球環境的負擔。

    王明鉅表示，為解決剩食問題，響應惜食環保及環境永續，社會局建立優食資源媒合平台，連結跨局處網絡資源，提供蔬菜、水果格外品、即期乾貨等食材或食品，並自2022年7月起委託財團法人興毅社會福利慈善事業基金會借用八德區瑞泰市民活動中心做為優食計畫營運籌備處，現運用大湳森林公園S12廳舍空間辦理並擴大優食服務。

    王明鉅表示，已陸續有超過40個企業及愛心商家共襄盛舉，媒合惜食物資給市內共43處弱勢兒少小衛星照顧據點、老人社區照顧關懷據點辦理共餐服務與安家實物銀行南、北總行等，累計提供超過330公噸食材，補充其每日膳食服務，在幫助桃園弱勢家戶的同時，也為地球盡一份心力、減輕負擔。

    社會局也強調，桃園市優食計畫對於所收取惜食，均落實3階段檢整，以確保並把關食材安全性，同時維護弱勢民眾健康權。

