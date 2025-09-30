為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    花蓮災區自來水均符合水質標準 環境部：煮沸後再飲用

    2025/09/30 18:24 記者黃宜靜／台北報導
    花蓮馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉；環境部提醒，災後已經陸續恢復自來水後，經抽驗飲用水水質結果顯示均符合水質標準。（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉；環境部提醒，災後已經陸續恢復自來水後，經抽驗飲用水水質結果顯示均符合水質標準。（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉；環境部提醒，災後已經陸續恢復自來水後，經抽驗飲用水水質結果顯示均符合水質標準；自來水公司為確保飲用水安全，在處理過程增加消毒劑量使用，因此可能造成自來水略帶消毒味道，建議煮沸後，再掀蓋續煮1至3分鐘，即可有效減輕消毒水味。

    環境部表示，為因應原水水源濁度偏高狀況，已立即要求花蓮縣環保局，依據「114年飲用水管理重點稽查管制計畫」暨「災後飲用水水質抽驗標準作業程序」，針對受影響區域加強飲用水水質抽驗及宣導飲用水安全。截至昨（29）日，環保局已對恢復供水區、送水車及臨時取水站，加強自來水直接供水水質抽驗，共計完成72件，抽驗項目均符合水質標準，目前水質安全無虞。

    環境部補充，受堰塞湖溢流影響，自來水公司為確保飲用水安全，在處理過程需增加消毒劑量使用，因此可能造成自來水略帶消毒味道，如欲去除消毒水味道，建議民眾可將自來水先靜置，再經過煮沸後，再掀蓋續煮1至3分鐘，即可有效減輕消毒水味。

    環境部提醒，若遇停水後恢復供水時，請先打開水龍頭，讓自來水流出，收集作為沖洗馬桶等非飲用用途；若是自行引用山泉水、井水等簡易自來水用戶，務必先消毒或煮沸後再飲用，確保飲水安全，環保機關會持續監控災區飲用水水質，把關飲用水安全。

