    首頁 > 生活

    宜蘭出現今年首起本土登革熱病例 患者活動足跡曝光

    2025/09/30 18:21 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣出現今年首起本土登革熱病例，環保局派員到重點區域清消。（圖由宜縣衛生局提供）

    宜蘭縣出現今年首起本土登革熱病例，環保局派員到重點區域清消。（圖由宜縣衛生局提供）

    宜蘭縣出現今年首起本土登革熱病例，一名40多歲男性確診患者，在台北市上班，是宜蘭及台北之間來回的通勤族，宜縣衛生局接獲通報後啟動疫情調查，環保局也在個案住家周遭、足跡點等處噴藥清消。

    宜縣政府衛生局今天（30日）下午發布新聞稿指出，9月28日接獲疾管署台北區管制中心通報，一名40多歲男性確診登革熱本土病例，個案每天晚間到羅東運動公園田徑場散步，12日及19日分別至草嶺古道、仁山植物園爬山，同住家人目前皆無症狀。

    衛生局長徐迺維說，已通知縣內醫療院所提高警覺，如發現發燒、關節痛、出疹等登革熱疑似症狀病患，請及早通報，以利後續防治，鄉親若到東南亞國家或有登革熱疫情國家，務必作好防蚊措施，從登革熱流行地區返國後，請自我健康監測14天。

    代理縣長林茂盛提醒大家，家中如有水耕植物，應每週換水及清洗器皿壁面，室外盆栽不要放置底盤，避免積水孳生蚊蟲，出門時宜穿著淺色長袖衣褲，身體皮膚裸露處，塗抹衛福部核可的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉、關節痛、出疹症狀，要儘速就醫，主動告知旅遊及活動史。

    登革熱防治相關訊息請上疾管署全球資訊網查詢，可撥打免付費防疫專線1922，宜縣衛生局防疫專線電話：03-9357011。

    登革熱防治注意事項。（圖由宜縣衛生局提供）

    登革熱防治注意事項。（圖由宜縣衛生局提供）

