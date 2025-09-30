為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    駁董座大位「父傳子」 義民高中董事長潘鵬仁：改選一切依法、依規

    2025/09/30 18:45 記者黃美珠／新竹報導
    前華航董事長何煖軒。（資料照）

    新竹縣私立義民高中董事會新任董事長今天出爐，當選人是現任董事長潘鵬仁之子潘彥旭，引來另名董事何煖軒發聲明抨擊潘家把公產當私產，才會董座大位「父傳子」。義民高中校方對此不回應，但潘鵬仁受訪說，該校董事會15席董事都是董事長的當然候選人，何煖軒從董事會改選、到選董事長都缺席，其子潘彥旭獲13票支持，他拿到1票，剩下的1票棄權的就是何煖軒；董座改選一切依法、依規，有能力、有熱忱者出任，沒有什麼不可。

    潘鵬仁說，私校法並沒有規範限制卸任董事長與新當選董事長之間的親屬關係。義民高中董事會共有15位董事，每個人都是董事長當然候選人，改選並非提名制。潘彥旭總共得到13票支持，他對12位支持潘彥旭接任下屆董事長的董事們表示感謝，他雖票投自己，但也樂觀有能力、有熱忱且願意承擔者出任。

    對於何煖軒「父傳子」董座大位的說法，潘鵬仁說，何煖軒接連缺席8月初董事會改選和今天董事長改選，事後卻發出前述聲明，這讓他很不以為然。

    不過何煖軒聲明中強調，義民高中董事會從未有過父子同台，董事長也從未有父傳子，這些均屬於公產，絕非私產，父傳子對於客家人是一種非常大的傷害，看起來是把公產當作私產。

