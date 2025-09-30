瑪家沙拉灣瀑布10年6死 佳暮英雄：沒專業裝備、領隊勿玩水

屏東特搜搜救過程。（屏東縣消防局提供）

屏東縣瑪家鄉的沙拉灣因為潭水清澈，且位於深山之中，近年成為外地人口中的秘境，但實際上卻是瑪家鄉排灣族人的部落盛地，景雖美但瀑布卻相當強勁，以致於許多只想輕裝戲水的遊客前往，但近10年已有6人喪生，且近兩年還都是外籍人士，有「佳暮英雄」之稱的屏東特搜小隊長賴孟傳就在臉書發文呼籲「沒有專業裝備、專業帶領，不要再去沙拉灣玩水」。

屬深山秘境的瑪家鄉沙拉灣瀑布，早在2016年時就曾1次奪走3條人命，而屬於原住民部落聖地的沙拉灣，近年開始出現外籍交換生前來旅遊，除昨天印尼甘姓溺水者，去年亦有越南人士於此溺水。

據屏東縣消防局統計，從2016年初至今近10個年度，已有6人於此溺水，據參與救援人員說，沙拉灘瀑布下方的深潭至少10公尺深，瀑布下方本就有暗流、漩渦，近期山區大雨及颱風等形成豐水期時，沖洩而下的落差可達40公尺，豐水期的水量是直接噴出垂直下到瀑潭，這種數噸水量下沉流迴流區，人若進入只會被不斷被上沖下拉，縱使搜救人員著重裝下潛仍有極大風險，還要透過水下通話器掌握救援情況。

瑪家鄉公所雖在潭邊設有「禁戲水游泳」牌告，且進入瑪家鄉舊排灣部落要向警方申請入山證，但仍不時發生憾事，日前參與救援花蓮洪災救出6歲女孩「小沂」的屏東義消特搜小隊長賴孟傳就PO文呼籲，若無專業的裝備，專業的人帶領，不要再去沙拉灣瀑布玩水，有太多人的生命在這裡失去。而這群27名印尼外籍大學生未申請入山證，可依法處6000元以下罰鍰。

