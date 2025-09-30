為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園機場獲評「全球最友善機場」 日本成田機場第3名

    2025/09/30 18:29 記者朱沛雄／桃園機場報導
    桃園國際機場榮獲英國Airport Parking & Hotels評比「全球最友善機場」。圖為提供旅客休憩的幾米《旅人廣場》。（記者朱沛雄攝）

    桃園國際機場榮獲英國Airport Parking & Hotels評比「全球最友善機場」。圖為提供旅客休憩的幾米《旅人廣場》。（記者朱沛雄攝）

    桃園國際機場以73.6%的正面員工體驗評論，榮獲英國Airport Parking & Hotels評比「全球最友善機場」，成為全球旅客眼中最具親和力航空樞紐。機場公司表示，這是3萬5000名機場服務大聯盟員工共同努力的成果，年底前第三航廈北登機廊廳完工，將以嶄新空間與智慧化設施，致力成為全球旅客心中「最友善、最便利」的國際航空樞紐。

    桃園國際機場公司表示，英國提供旅遊相關服務公司Airport Parking & Hotels （APH）評選出全球最友善的機場，過程分析超過7萬1000條提及員工的Google評論，包括全球100個最繁忙機場以及英國23個最繁忙機場；利用52個與員工相關的正面關鍵字，例如友善、耐心、禮貌和專業，評論日期為5月20日至8月底，以英語撰寫評論為主要分析對象。

    經過評選，桃機以73.6%的正面回饋拿下全球第1，至於第2名、第3名，分別為正面回饋73.3%的英國康沃爾紐基機場，以及73.1%正面回饋的日本成田國際機場，亞洲機場進榜前10名還有第8名的南韓濟洲國際機場以及第9名的杜拜國際機場。

    機場公司說，這是3萬5000名機場服務大聯盟員工共同努力的成果，機場公司近年持續推動智慧化升級與跨單位合作，不僅完善硬體設施，更聚焦服務細節，像是優化安檢通關流程與行李提領效率，各候機空間更設有兒童遊戲區、健身房等，提供多元候機體驗，年底前第三航廈北登機廊廳完工，將以嶄新空間與智慧化設施，致力成為全球旅客心中「最友善、最便利」的國際航空樞紐。

    桃園國際機場榮獲英國Airport Parking & Hotels評比「全球最友善機場」。圖為桃園機場第二航廈主題候機室。（記者朱沛雄攝）

    桃園國際機場榮獲英國Airport Parking & Hotels評比「全球最友善機場」。圖為桃園機場第二航廈主題候機室。（記者朱沛雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播