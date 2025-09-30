出國用哪款翻譯軟體最準確？ 一票鄉民狂推「這個APP」

近來有網友PO文求助，希望眾人能推薦翻譯功能比較準確的軟體，引發熱烈討論，在不少網友推薦的軟體中，以「ChatGPT」獲得最多人推薦。示意圖。（資料照，美聯社）

不少民眾喜歡出國旅遊度假，然而若是基礎外語能力不佳，人在異國時容易面臨「語言不通」等困擾。近來有一名網友表示，自己準備前往日本北海道旅遊，然而他過去在外國點餐時，經常看不懂「Google翻譯」店家提供的菜單，於是決定上網PO文求助，貼文曝光後，立即掀起眾人熱烈討論。

該名網友在PTT以「除了google翻譯外，還有沒有其他推薦的」為標題發文，提到自己和好友以前去日本旅遊時，習慣使用「Google翻譯」與當地人溝通，唯獨用它翻譯餐廳菜單時，經常無法看懂其翻譯內容。近日原PO準備前往北海道度假，決定向廣大網友求助，「有沒有推薦的照片翻譯軟體？希望能準確一點，起碼要看懂內容。」

該文一出，不少熱心網友留下各種翻譯軟體，「Kuli Kuli」、「PAPAGO」、「Voice Tra試試看，蠻好用的」、「Perplexity，不要再用Google翻譯了」、「日常Gemini好用，因為可以配合Google雲端，划算很多」。另有網友建議，如果事先找好餐廳，就能提前筆記要吃的菜單、菜色、圖片資料，或者是直接請店員推薦。

在網友們留言的眾多翻譯軟體中，又以「ChatGPT」獲得最多人推薦，「ChatGPT有拍照功能」、「GPT或Perplexity不只是翻譯菜單，你跟他講你現在坐在哪個餐廳，他都能原地配合菜單給你」、「菜單就是一些單字類的居多，少數附上一些說明，沒牽涉到一些進階語法或前後文之類的需求，ChatGPT很夠用了」。

