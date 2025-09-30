林鐵攜手台酒推新款啤酒「神木之約」 飄玫瑰、紅茶香限量12萬瓶

林鐵處和台酒公司合作「神木之約」啤酒限量12萬瓶開賣。（林鐵處提供）

阿里山林業鐵路及文化資產管理處（下簡稱林鐵處）與台灣菸酒公司再度跨界合作，使用嘉義縣番路鄉農會提供的蜜香紅茶、玫瑰純露原料，精製出融合啤酒麥香與紅茶、玫瑰香味的「神木之約」啤酒，已自9月30日起在嘉義地區特定據點販售，限量5000箱、12萬瓶，掀起搶購風潮。

林鐵處指出，今年是第4年和台酒公司合作，推出以阿里山林鐵車站為名的系列啤酒，今年度新款「神木之約」嚴選阿里山茶區栽種蜜香紅茶及阿里山腳「曙光玫瑰莊園」玫瑰純露釀酒，酒香前調玫瑰味芳香清甜，尾韻帶有蜜茶香氣，3.5％低酒精濃度，口感柔順香醇不苦澀、順口好入喉，整體風味豐富有層次，適合好友同聚共享微醺時光。

請繼續往下閱讀...

林鐵處表示，「神木之約」啤酒酒體搭配蜜香紅茶與玫瑰純露，原料比例的平衡，是讓紅茶與玫瑰香氣完美共舞的關鍵，過程中與台啤研發部團隊往返溝通討論，成功勾勒出優雅、溫潤、質地細膩的風味，這也是林鐵、台酒和番路鄉農會攜手打造的阿里山系浪漫飲品。

「神木之約」啤酒為嘉義地區首發販售，自9月30日起在林鐵沿線北門車站、竹崎車站、阿里山車站現場販售，購買1箱（24瓶）加碼贈送神木復古海拔杯1只，或購買1手（6瓶）可用99元加購該海拔杯1只。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

阿里山林鐵處與台灣菸酒公司再度跨界合作開發推出「神木之約」啤酒。（記者蔡宗勳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法