0到100歲都照顧！北斗衛福大樓啟用 彰化「長照目標」拚全台第一

北斗長照衛福大樓啟用，戶外設置兼具座椅功能的公共藝術《雲起》，重現鄉間「樹下乘涼」的生活風景。（記者陳冠備攝）

彰化縣北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓今（30日）落成啟用，新建大樓結合城市美學設計，內外皆有藝術進駐，讓民眾耳目一新。彰化縣長王惠美前往剪綵，她表示，全縣52個國中學區中，已有41區設立日照中心，其餘11區正積極推動，預計2年內全數完成，可望成為全台首個達標「一國中學區一日照」的縣市。

彰化縣65歲以上老年人口占比達20%，北斗鎮亦達19.3%。為因應高齡化社會需求，縣府爭取中央前瞻基礎建設經費1億527萬元，並自籌6818萬元，投入總經費1.73億元，興建地上6層、地下1層的北斗長照衛福大樓。大樓內部規劃完善，包括地下一樓的「不老健身房」、1至2樓衛生所、3樓托嬰中心、4樓日照中心、5樓親子館與兒童發展中心，以及6樓社會福利服務中心，提供「0到100歲」全齡照顧服務。

有別於傳統衛福大樓設計，北斗長照衛福大樓參與經濟部「城市美學計畫」，導入「以人為本」理念，設置AI「憶起來」桌遊區，協助長輩健腦遊戲，並引進台達電子研發的護智燈，協助長者延緩老化。戶外綠地區，設置兼具座椅功能的公共藝術《雲起》，重現昔日鄉間「樹下乘涼」的生活風景。

彰化縣衛生局指出，政府推動「一國中學區、一日照中心」計畫，彰化布建52處，目前已完工41案，另11案也進入工程發包與施工，預計2年內將全部完工，有望成為全台第一個達標縣市，另外，彰化首創「老幼共融（0-100歲）長照衛福大樓」共18案，目前已落成啟用6座，縣府致力打造友善居住環境，實現「幼有所長、老有所終」的願景，讓彰化鄉親在地安老，安居樂業。

彰化首創老幼共融（0-100歲）長照衛福大樓共18案，北斗長照衛福大樓是6座啟用。（記者陳冠備攝）

北斗長照衛福大樓結合衛生所、日照中心、托嬰中心及親子館等多元服務。（記者陳冠備攝）

北斗長照衛福大樓參與經濟部「城市美學計畫」，導入「以人為本」理念，讓服務空間更寬敞明亮。（闊一設計提供）

