    首頁 > 生活

    堰塞湖潰流18死6失聯125傷 籲救災落實「防疫三保」避傳染病

    2025/09/30 17:48 記者陸運鋒／新北報導
    中央災害應變中心今下午舉行第23次工作會報，由副指揮官、交通部主任秘書沈慧虹主持。（記者陸運鋒翻攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日潰流，造成下游光復鄉災情慘重，中央災害應變中心今下午舉行第23次工作會報，截至今下午5時，已18死6失聯125傷；針對災區清理現場殘留釘子、鐵片等尖銳物造成民眾受傷，衛福部提醒，投入重建人員、志工等，清理環境時落實「裝備保護、飲食保護、清潔保護」防疫三保，避免傳染病威脅。

    衛福部呼籲，救災重建「安全為先」投入之前做好準備，配合當地的運作安排，才能讓協助更發揮效益，也守護自己的安全。

    堰塞湖部分，今上午7時40分壩體及水流無異狀，湖水量體無大變化，且持續從溢流口穩定流出，蓄水量減少為595萬噸，原來量體之6.5%；考量下游土砂淤積嚴重，仍需積極導流及防堵，因此維持紅色警戒，另今上午11時30分再次執行無人機空拍，經比對並無明顯變化。

    此外，總災情842件，市話待修復86戶，基地台待修復20座，另災後為避免流感等疫情，衛福部已提供施打疫苗，於收容安置所及光復糖廠醫療站提供接種。

