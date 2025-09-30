為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不是嫌麻煩！為何中秋在家烤肉式微 一票人曝「這點」：超崩潰

    2025/09/30 21:58 即時新聞／綜合報導
    網友發文分享，在公司拆烤肉器材時，竟被一位同事說「都2025年了，怎麼還有人在家烤肉」？這讓他反思是否年輕人都不在家烤肉了，示意圖。（情境照）

    中秋將至，不少民眾陸續開始準備烤肉用品，不過一名網友發文分享，他在公司拆箱烤肉器材時，竟被一位00後同事問「都2025年了，怎麼還有人在家烤肉」？這番話讓他反思，中秋在家烤肉文化，是否在年輕世代中逐漸式微。貼文曝光後，引發網友熱議。

    網友近日在PTT發文指出，他日前去領取中秋節烤肉的用品，回到公司拆箱檢查時，恰巧被一位剛進公司的00後女同事看到，結果對方驚訝地說「都2025年了，怎麼還有人在家烤肉」？現在年輕人大多選擇去燒烤店，既省去備料與生火的麻煩，還有店員代烤與換烤網的服務；吃完也能再續攤去唱歌、喝酒，不必自己動手也不需要整理善後。

    原PO感慨地說，近年來確實感覺越來越少人選擇自己烤肉，而他小時候中秋節最期待的就是全家在家裡一起烤肉的熱鬧時光。他不禁好奇，「現在00後真的都不烤肉嗎」？

    貼文曝光後，不少網友共鳴，「之前會烤，現在越來越少了」、「自己生火的真的有變少了」、「住大樓沒場地烤啊，現在透天越來越少」、「以前家庭人多聚在一起的感覺，且人多一起整理也快」，也有人認為「懷舊，有家庭團聚的味道」、「去燒烤每天都能，但烤肉就是中秋節才容易辦成」。

    此外，許多網友認為天氣變化是家庭烤肉式微的重要原因之一，「以前中秋節還算涼爽，烤肉沒問題，現在天真的太熱了！要在戶外烤肉會熱到崩潰」、「因為現在即使中秋也是很熱，燒烤店有冷氣，而且烤完不用整理那堆亂七八糟的東西」、「說真的太熱了，去年自己家烤兩次，一次中秋、一次是冬天12月晚上烤的。12月烤的比較晚天氣冷很舒適，中秋節根本烤沒多久就想回客廳吹冷氣」。

