花蓮撤離不及甩鍋中央！林智群「2重點」反擊：連600人都沒撤完

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重。（資料照）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪患，造成光復鄉嚴重死傷，花蓮縣政府挨轟未善盡通知義務，但也有部分網軍帶風向，說是中央臨時把撤離範圍擴大，地方才措手不及。對此，律師林智群提出「2重點」反擊，並直言，「你縣政府還是連基本的優先撤離範圍內600人都沒撤完欸！」

林智群今（30日）於臉書粉專表示，花蓮縣政府抱怨，說原本中央政府預定撤離範圍是600人，但中央政府在9/21晚上6點，臨時把撤離範圍擴大到3個鄉共8000人，縣政府才會措手不及，沒辦法撤離。

首先，林智群提到，依照縣政府的說法，代表地方在9/21晚上6點，就知道要撤離8000人，而不是在9/22早上7點才知道，「9/21晚上6點到事發時9/23下午3點，有整整45個小時讓縣政府撤離8000人，結果花蓮縣政府『實際上』沒做到，卻在9/22用新聞稿宣布全部撤離。」也質疑，「高雄市政府在山地鄉一個小時撤2000人，為什麼你做不到？」

再來，林智群強調，「縣政府在8月時已經知道，會被影響的村至少有600人，怎麼都一點準備都沒有？」而此次罹難者的分布，除了在中央決定擴大撤離範圍的3個鄉，還包含在原先的600人「優先撤離範圍」裡，「這代表，花蓮縣政府連『最優先撤離範圍』的600人都沒撤離完畢。」

最後，林智群不滿，「那你花蓮縣政府有什麼臉靠北中央政府臨時增加撤離人數到8000人？給你縣政府45個小時時間，縣政府卻連一開始預定的優先撤離範圍內的600人都沒撤乾淨啊！還有什麼臉跳針講不夠時間撤離8000人？」更痛批，「就算是中央政府沒有擴大到三個鄉8000人，你縣政府還是連基本的優先撤離範圍內600人都沒撤完欸！」

