    首頁 > 生活

    日本人妻驚見老公有「紅色西瓜卡」！網友一看秒懂：這不單純

    2025/09/30 18:59 即時新聞／綜合報導
    網友發文分享，在老公車上發現一張「紅色Suica卡」，吉祥物企鵝還被紅繩綁住。（圖截自Threads／@taiki.190）

    網友發文分享，在老公車上發現一張「紅色Suica卡」，吉祥物企鵝還被紅繩綁住。（圖截自Threads／@taiki.190）

    一名日本網友發文分享，在老公車上發現一張「紅色Suica卡」，卡片上不但印有「5000円OFF」的字樣，Suica吉祥物企鵝還被紅繩綁住。貼文曝光後，引起網友熱議。

    日前網友在Threads分享一張照片，只見她曬出一張「紅色的Suica（西瓜卡）」，並寫道「在老公的車上發現了這個，是在店裡拿的嗎」？從照片來看，卡片正面印有「5000円OFF」的字樣，而Suica吉祥物企鵝則被紅繩綁住，背面則標示為「特別優待券」。

    貼文曝光後，網友紛紛腦洞大開，留言笑稱「這搞不好是老公故意掉的，想被老婆責備一下吧」、「我是台灣人，這其實是台灣的悠遊卡和日本Suica的聯名卡，這種卡真的不奇怪啦」、「車門打開時，可能剛好風吹進來，不小心就飛進車裡，我自己也碰過類似的事」。

    另有網友猜測，這不是普通的交通卡，而是風俗店發放的折扣券，「這怎麼看都是JR的交通票券啊，問題是這是在大阪店，居然用了Suica的企鵝來做梗，完全不尊重關西的ICOCA啊！」、「那隻企鵝竟然被綁成龜甲縛...這設計也太有事了」、「建議你去X搜尋看看，有很多女王樣的帳號會上傳綁著男人的照片，我之前還在上面發現了我前男友...」。

