中正大學教授遭冒名 校方要求國際期刊調查說明

國立中正大學今天表示，電機工程學系教授夏班（Mohamed Shaaban）遭冒名投稿國際期刊，但論文涉嫌嚴重抄襲，損及校方與夏班名譽，已函請期刊調查說明真相。

中正大學研發長陳世樂告訴中央社記者，堅持學術倫理的夏班常糾正其他學者投搞涉抄襲，難免得罪部分人士，懷疑遭挾怨報復。

校方調查後證實，夏班未投稿學術出版公司愛思唯爾（Elsevier）旗下期刊Results in Engineering。

陳世樂說，校方懷疑有人利用AI（人工智慧）剽竊他人文章，冒用夏班名義送交期刊後，再檢舉指控夏班抄襲，但經校方聯繫被抄襲的學者，對方指非自己檢舉，檢舉抄襲帳號也非這名學者所有，顯示其中另有他人操作。

中正大學已要求期刊提供完整調查，包括確認投稿者身分、審稿編輯負責人及相關處理流程，釐清真相。

陳世樂表示，Elsevier是全球重要學術出版商，應捍衛學術誠信，不應發生這種事。期刊未經查證就接受冒名且明顯有嚴重抄襲的論文，直到要收取投稿費用時才聯繫夏班，顯有處理瑕疵。

陳世樂說，校方已發函期刊要求調查到底誰投稿、處理這篇論文的編輯是誰及審稿過程，給學校完整報告，但期刊尚未給完整答覆，僅撤稿處理，甚至稱「作者要求撤稿」，校方無法接受，須公布事件相關紀錄，才能避免持續傷害學校與夏班，杜絕類似事件再發生。

夏班透過校方主任秘書李藹慈表示，既憤怒又難以置信，深感名譽受損。他一向以誠信與正直投入科學研究，並曾辦多場嚴謹研究倫理工作坊，遇到這件事格外痛心，也反映期刊審查機制疏漏。他不滿期刊初步回覆，期盼獲完整且透明調查結果。

