    首頁 > 生活

    南市消防役男化身鏟子超人 挺進花蓮光復國中清理校園

    2025/09/30 17:35 記者洪瑞琴／台南報導
    役男協助清理光復國中污泥淤積教室。（南市民政局提供）

    役男協助清理光復國中污泥淤積教室。（南市民政局提供）

    南市消防替代役役男挺進花蓮災區，將熱血化作行動。第一梯次20名役男於9月25日出發，第2梯次20名於29日清晨啟程，在台東大武與前一梯次交接後抵達民宿休息，今（30）日清晨便會同新北市、桃園市役男前往光復國中，投入校園清理。

    役男們一到現場，便被眼前景象震撼，比人還高的泥堆、凌亂散落的物品、濕重的泥水氣息。第一梯役楊東縉說，親眼所見的震撼遠超新聞畫面，居民臉上的無助與疲憊讓心情像地震餘波般起伏。他表示，經歷這幾天的救災工作，更深刻感受到生命的韌性，也體會到團結的力量，是重建的基石。

    役男們毫不退縮，揮動鏟子、一鏟一鏟清理泥土，化身「鏟子超人」，希望盡快還給學童一個安全、安心的學習環境。民政局指出，善的力量希望持續延續，因此第二梯次役男立即無縫接軌支援災區。

    民政局長姜淋煌表示，花蓮是台灣的後花園，這次雖遭自然破壞，但相信在四面八方的齊心努力下，家園必能修復，人心也能得到安慰。此次行動，不僅展現役男的勇氣與熱血，也讓民眾感受到團結互助的溫暖力量，為花蓮的重建注入滿滿希望。

    役男協助清理光復國中戶外環境。（南市民政局提供）

    役男協助清理光復國中戶外環境。（南市民政局提供）

    重機械協助清理光復國中校園。（南市民政局提供）

    重機械協助清理光復國中校園。（南市民政局提供）

    光復國中現場指揮官分派役男勤務內容。（台南市民政局提供）

    光復國中現場指揮官分派役男勤務內容。（台南市民政局提供）

