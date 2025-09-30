登山需求大！北大武山步道封路延至10/8 林保署推「這邊」替代

2.45K土石崩落。（林保署屏東分署提供）

屏東登山盛地北大武山步道，從7月西南氣流的豪雨開始，已致多處嚴重崩塌，步道隨即封閉整修，原預計要年底才能重新開放，但經林業及自然保育署屏東分署及相關單位全力搶修進度順利，原預估於10月1日開放，但又受樺加沙颱風影響，再度出現多處有土石崩落，林保署將再進行封閉維修，但因為登山需求量大，屏東分署推動鄰近的「日湯真山山徑」作為替代路線。

北大武山在7、8月一連串的西南氣流及颱風中受到重創，原定10月1日重新開放，但樺加沙颱風不僅重創花蓮，在台灣西部山區也帶來豐沛雨量，也造成山壁部分崩落，其中仍在修復中的北大武山步道，就又發生1.7K及2.45K路段邊坡發生土石崩落，1.5K處橋面板受損等災害，但已比日前輕微許多。

林保署屏東分署指出，由於山壁經過長時間的下雨飽含水分，因此工班於7、8月颱風後的整修就是在安全允許下進行大規模的整理，部分步道甚至已經岩盤裸露，只能進行打石加以闢徑，並分三頭進行，把維修時間大幅提早，維護步道的檜谷山屋預計整個修復工程10月8日完成，10月9日起重新開放，至於10月1日至8日期間已完成申請入住的民眾，可辦理全額退費。

不過，因為北大武山步道太過熱門，實質登山需求存在，林保署屏東分署也趁勢推動替代路線，建議山友可選擇鄰近的「日湯真山山徑」作為替代路線，屏東分署指出，該山徑位於原住民保留地，路線多為緩坡，少部分坡度較陡，整體難度適中，適合一般民眾健行，登臨山頂時若天氣晴朗，還能遠眺泰武、萬巒及南、北大武山等壯麗景觀，詳細路線、里程及景觀介紹，可參考健行筆記網站。

