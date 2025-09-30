新竹縣尖石鄉也有堰塞湖 林業署新竹分署評估安全無慮

新竹縣尖石鄉泰崗溪堰塞湖目前穩定溢流中，相關單位評估對於下游部落居民暫無安全威脅。（林業署新竹分署提供）

新竹縣尖石鄉的泰崗溪也有堰塞湖，新竹縣長楊文科擔憂會對下游尖石鄉司馬庫斯、泰崗等部落造成危害，今天指示相關局處密切跟中央配合相關的監控和疏散避難計畫，注意堰塞湖變化，以保護下游部落居民安全。

縣府農業處長傅琦媺表示，根據目前林業署新竹分署等的監控資料顯示，這個堰塞湖面積約1.3公頃、蓄水量有4.8萬立方公尺，已穩定溢流當中，對下游暫無威脅，但若真的潰堤，對泰崗溪從司馬庫斯大橋到秀巒國小附近的控溪部落，行水區內水域活動會有潛在威脅。

請繼續往下閱讀...

縣府交通旅遊處長陳盈州說，尖石鄉已把泰崗溪和白石溪匯流處以下、軍艦岩附近的水域建議納入公告範圍，縣府最快今年就會公告。

傅琦媺說，泰崗溪堰塞湖是今年5月獲報，大溪事業區第88、114林班地交界的山坡地崩塌，土石堆阻在泰崗溪河道上。實際崩塌面積約7.9公頃多，形成的天然壩體有15萬立方公尺，壩高約10公尺，目前穩定溢流當中，蓄水量約4.8萬立方公尺。

林業署新竹分署表示，他們在6月、7月都有持續空拍監控，並對地方說明過。泰崗溪堰塞湖位於司馬庫斯大橋上游10公里處，橋下河寬約50公尺，距離河道約20公尺深。若真不幸溢流潰堤，洪峰到達司馬庫斯大橋抬升的水位約0.2~0.4公尺左右，所以評估安全無慮。

但他們也注意到，從司馬庫斯大橋以下到秀巒村控溪部落控溪吊橋的泰崗溪水域，很多遊客在泡野溪溫泉等，萬一潰壩是有安全隱憂，所以建請縣府公告泰崗溪和白石溪匯流處的下游河道禁止進入。

因應泰崗溪堰塞湖，新竹縣政府計畫把圖左軍艦岩附近、泰崗溪與白石溪匯流處以下的河域，公告為危險水域。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科要求相關局處，配合林業署新竹分署等中央相關單位對泰崗溪堰塞湖的監控計畫。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法