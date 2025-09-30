為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄全力援助花蓮災區重建 跨局處支援團隊今出發

    2025/09/30 17:22 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄市副秘書長王啓川（右），授旗給救災團隊。（高市府提供）

    高雄市特搜大隊結束花蓮光復鄉任務後返回，為協助花蓮地區災後重建，高市府今（30）日又集結跨局處支援團隊，出發前往花蓮協助清除災區淤泥與環境復原工作，由副秘書長王啓川授旗給救災團隊，強調「同島一命、人溺己溺」的精神，展現高雄守望相助的行動力。

    市府指出，由於災民家中堆積大量淤泥，連假過後志工人力減少，清出的淤泥暫置於道路上，急需重機具協助清運與清洗。此次動員33台機具，包括抓斗車10台、山貓5台、清消車4輛、水車2輛及66位人員，協助災民清理家園、恢復生活，希望能在中秋節前讓災民的家園回復正常，安心過節。

    本次支援團隊由環保局、水利局、工務局組成，環保局負責災區環境清理與廢棄物清運，水利局出動清溝車與水車協助排水與道路沖洗，工務局則提供重型機具與技術支援，協助淤泥清除與道路暢通。

    高市府也妥善安排後勤支援，住宿、餐食及交通皆統一協助，讓前線人員無後顧之憂，並請同仁執行任務時，務必注意自身安全。

    高市府強調，無論是特搜隊的即刻救援，或是跨局處的後續支援，高雄市始終是災區最堅強的後盾，將協助花蓮光復鄉的鄉親，儘早回歸正常生活。

    高市府跨局處支援團隊，整裝待發。（市府提供）

