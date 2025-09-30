台灣國民零食義美小泡芙「紅白包裝」有差？經理親自揭秘

義美小泡芙的包裝竟暗藏玄機？義美產品經理親自說明差異。示意圖。（資料照）

許多人心中的童年零食「義美小泡芙」，不只台灣人愛吃，連韓星也難以抗拒。近日有網友發現，義美小泡芙的巧克力口味，竟然出現「紅、白」兩種不同包裝，因此也讓原PO十分困惑。貼文曝光後，立刻掀起大批網友熱烈討論。

網友在社群平台Threads曬出兩盒巧克力口味的義美小泡芙，驚覺除了從小熟悉的紅色包裝外，還有近年常見的米白色版本，而且內容也看似相同讓人一頭霧水，原PO忍不住直呼「到底差在哪裡？」

對此，義美產品經理解釋說，兩款小泡芙確實因通路不同而有所區分。紅色屬於單入販售，主要出現在便利商店；米白色則是量販店常見的三入盒裝，價格更具優惠。經理進一步透露，為了因應不同通路的成本，量販版本在原料與份量上有所調整，「像是組合包的小泡芙體型會略小一些，因此能降低整體成本」。

貼文曝光後，立刻掀起熱議，許多老饕紛紛透露，「紅色包裝的泡芙體偏硬脆，白色則比較酥」、「紅色多見於便利商店，米白色則以三入盒裝出現在量販店，份量也略有差異」。也有人補充，「黃色包裝是牛奶口味、淺藍則是香草牛奶」、「吃了這麼多年才知道！原來小泡芙的包裝顏色暗藏玄機。」

