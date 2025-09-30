不只印尼越南！泰國移工低調化身「鏟子超人」感動上萬網友

泰國移工在教師節連假遠赴花蓮光復鄉救災。（擷取自ด.โดม แสนภูวา /臉書）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日潰流重創光復鄉，各界善款與物資持續湧入，不少「鏟子超人」也親赴現場協助清理。除了印尼、越南籍移工外，不少泰國移工也在教師節3天連假期間趕往災區支援，行動低調卻深深打動網友。

一名泰國籍移工自27日在個人臉書及社團「เพื่อนไทยในไต้หวัน」（在台灣的泰國朋友）分享與同胞到花蓮光復鄉協助救災的經過。29日連假最後一天，他更不捨表示，「任務已經進入第3天了，很遺憾必須返回工作崗位，心中已產生依依不捨的情感，真的很想繼續留下來幫忙。希望花蓮能早日恢復正常」。

相關貼文被轉發至「Threads」後，吸引3.4萬人按讚。網友感謝指出，除了越南、印尼之外，泰國移工也積極出發救災，只是他們似乎生性低調，只發在泰籍移工臉書社團。許多網友也紛紛留言致謝，「希望以後不要再有歧視他們的台灣人，他們離鄉背井來台灣認真工作，而且也比某夫妻都愛台灣」、「昨天有和他們到二樓避難，人都很NICE」。

也有人表示，「真的非常感謝越南、印尼、泰國的救災超人，他們平時的工作都是很辛苦的，卻還犧牲假日來一起協助救災。還有許多不同國家的救災超人，謝謝您們一起愛臺灣，我們會一直記得這份恩情的，感激您們」、「他們真的都很好，遇到也都特別客氣，希望欺負壓榨外籍勞工朋友的事別再發生」。

